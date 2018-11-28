ПОДДЕРЖКА ДРУЗЕЙ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял участие в церемонии инаугурации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Он поздравил Дениса Пушилина со вступлением в должность и отметил прекрасную организацию выборов главы ДНР. «Высокая явка избирателей и гражданская активность жителей Донецкой Народной Республики говорят о желании вершить историю своего родного края демократическим путем», – подчеркнул Бганба.

Отдельное поздравление Валерий Бганба адресовал Денису Пушилину: «Народы, прошедшие войну, знают, каким грязным, страшным и кровавым бывает лицо войны. Поэтому они так ценят мир. Нам не чужды слова из песни «Мы все дети одной земли, давайте вместе убьем войну». Мы должны помнить все те страшные минуты, которые происходили на наших землях. Помнить и передавать наши воспоминания будущим поколениям. Склоняю голову перед памятью тех, кто ценой своей жизни защищал эту землю, честь и достоинство человека».

Валерий Бганба пожелал Денису Пушилину мира и стабильности.

Номер: 127Выпуск: 3728Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс