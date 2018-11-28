ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил граждан Абхазии с Днём Конституции РА

«26 ноября 1994 года был принят Основной закон, ставший судьбоносным документом в новейшей истории Абхазии. Конституция закрепила суверенный, демократический и правовой характер Абхазского государства, легла в основу формирования государственных и общественных институтов, придала наивысшую ценность правам и свободам человека.

Опираясь на Основной закон, на заложенные в нём нормы и принципы, мы прошли через непростые испытания и сегодня продолжаем строительство независимого государства, субъекта международного права.

От того, насколько государство способно защитить конституционные права и свободы граждан, обеспечить стабильность конституционных норм и принципов, зависит не только социально-экономическое развитие и совершенствование общественных и государственных институтов, но и будущее Абхазии как суверенного государства.

Основополагающую роль играет профессиональная, системная и последовательная работа Конституционного суда Республики Абхазия – судебного органа конституционного контроля, сформированного в результате конституционной и судебной реформ последних лет.

Равенство перед законом, верховенство права, законность и справедливость судебных решений и их беспрекословное исполнение органами власти и гражданами, развитое правосознание, реальный, а не мнимый конституционализм – эти и другие признаки правового государства должны планомерно претворяться в жизнь. Не существует других рецептов эффективного государственного строительства, развития экономики и социальной сферы, повышения уровня жизни граждан.

В этот замечательный день желаю всем гражданам Абхазии благополучия, стабильности, мира и добра.

С праздником! С Днем Конституции!»

Номер: 127Выпуск: 3728Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА