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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.
Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности».
Объекты продаж:
Здания бывшей «Стройбазы» СМУ-3:
– административное здание, Лит. «А»;
– здание цеха, Лит. «Б».
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества –Государственная компания «Апсныргылара».
1. Адрес – г. Сухум, ул. Бейгуа,18б.
2. Площадь объекта – 460,98 м2
3. Площадь земельного участка – 1,88 га.
4. Начальная цена – 1 500 000,0 руб.
Встроенные помещения на цокольном этаже блока «Б».
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – г. Сухум, ул. Лакоба, 109.
2. Площадь объекта – 119,35 м2.
3. Площадь земельного участка – 0,46 га, из них доля земельного участка, приходящаяся на строение – 5,7%.
4. Начальная цена – 300 000,0 руб.
Складские помещения:
– одноэтажное складское помещение, Лит. «А»;
– одноэтажное складское помещение, Лит. «А1»;
– здание гаража.
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – г. Сухум, ул. Акиртава, 24.
2. Площадь объекта – 1002,8 м2
3. Площадь земельного участка – 0,1298 га.
4. Начальная цена – 850 000,0 руб.
Здание столовой №7.
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственное объединение «Абхазуниверсалторг».
1. Адрес – г. Гудаута, ул. Адыгская, 42.
2. Площадь объекта – 252,2 м2
3. Площадь земельного участка – 0,0289 га.
4. Начальная цена – 800 000,0 руб.
Претенденты представляют следующие документы:
1. Заявка.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.
3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;
г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;
д) опись представленных документов.
Условия конкурса:
1. Ограничение изменения профиля деятельности.
2. Проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
3. Обязательства соискателя по форме платежа.
4. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.
5. Обязательства соискателя по объему инвестиций в приобретаемый объект.
6. Финансирование соискателем содержания прилегаемой к объекту территории из части территорий общего пользования.
Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.
Срок подачи заявок – 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.
Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Место приема заявок – Госкомимущество РА.
Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж.
Телефон – 229-75-67, 229-75-66.
Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
Проведение конкурсов – в течение 10 дней с момента прекращения приема заявок.
Председатель В.ПИПИЯ
Номер: 128
Выпуск: 3729
Рубрика: общество
Автор: Председатель В.ПИПИЯ