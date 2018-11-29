ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.

Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности».

Объекты продаж:

Здания бывшей «Стройбазы» СМУ-3:

– административное здание, Лит. «А»;

– здание цеха, Лит. «Б».

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества –Государственная компания «Апсныргылара».

1. Адрес – г. Сухум, ул. Бейгуа,18б.

2. Площадь объекта – 460,98 м2

3. Площадь земельного участка – 1,88 га.

4. Начальная цена – 1 500 000,0 руб.

Встроенные помещения на цокольном этаже блока «Б».

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – г. Сухум, ул. Лакоба, 109.

2. Площадь объекта – 119,35 м2.

3. Площадь земельного участка – 0,46 га, из них доля земельного участка, приходящаяся на строение – 5,7%.

4. Начальная цена – 300 000,0 руб.

Складские помещения:

– одноэтажное складское помещение, Лит. «А»;

– одноэтажное складское помещение, Лит. «А1»;

– здание гаража.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – г. Сухум, ул. Акиртава, 24.

2. Площадь объекта – 1002,8 м2

3. Площадь земельного участка – 0,1298 га.

4. Начальная цена – 850 000,0 руб.

Здание столовой №7.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственное объединение «Абхазуниверсалторг».

1. Адрес – г. Гудаута, ул. Адыгская, 42.

2. Площадь объекта – 252,2 м2

3. Площадь земельного участка – 0,0289 га.

4. Начальная цена – 800 000,0 руб.

Претенденты представляют следующие документы:

1. Заявка.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

Условия конкурса:

1. Ограничение изменения профиля деятельности.

2. Проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

3. Обязательства соискателя по форме платежа.

4. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.

5. Обязательства соискателя по объему инвестиций в приобретаемый объект.

6. Финансирование соискателем содержания прилегаемой к объекту территории из части территорий общего пользования.

Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Срок подачи заявок – 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.

Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Место приема заявок – Госкомимущество РА.

Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж.

Телефон – 229-75-67, 229-75-66.

Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

Проведение конкурсов – в течение 10 дней с момента прекращения приема заявок.

Председатель В.ПИПИЯ

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: обществоАвтор: Председатель В.ПИПИЯ