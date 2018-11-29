В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА

В соответствии с п. 6 ст. 23 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сообщаем о ликвидации следующих юридических лиц:

1. ООО «Мавзолей» (ОГРН 110РА000434)

2. ООО «АМО» (ОГРН 115РА000602)

3. ООО «Юг - 2011» (ОГРН 111РА000723)

4. Очамчырский консервный завод (ОГРН 107РА001606)

5. ООО «Экспорт - Импорт - 2007» (ОГРН 107РА001300)

6. ООО «Ампер» (ОГРН 113РА000143)

7. ООО « Фундаментстрой» (ОГРН 117РА 000386)

8. ООО «Альфа-Альянс» (ОГРН 116РА000784)

9. ООО «Парад» (ОГРН 110РА000747)

10. ООО «Аква-групп» (ОГРН 116РА000756)

11.ООО СП «Саломея» (ОГРН 110РА000661)

Министерство юстиции РА

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА