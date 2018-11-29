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29.11.2018
Номер: 128
Выпуск: 3729
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА
В соответствии с п. 6 ст. 23 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сообщаем о ликвидации следующих юридических лиц:
1. ООО «Мавзолей» (ОГРН 110РА000434)
2. ООО «АМО» (ОГРН 115РА000602)
3. ООО «Юг - 2011» (ОГРН 111РА000723)
4. Очамчырский консервный завод (ОГРН 107РА001606)
5. ООО «Экспорт - Импорт - 2007» (ОГРН 107РА001300)
6. ООО «Ампер» (ОГРН 113РА000143)
7. ООО « Фундаментстрой» (ОГРН 117РА 000386)
8. ООО «Альфа-Альянс» (ОГРН 116РА000784)
9. ООО «Парад» (ОГРН 110РА000747)
10. ООО «Аква-групп» (ОГРН 116РА000756)
11.ООО СП «Саломея» (ОГРН 110РА000661)
Министерство юстиции РА
Номер: 128
Выпуск: 3729
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА