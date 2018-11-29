ПОГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМАХ МАЛОГО БИЗНЕСА

ГОСТИ РЕДАКЦИИ

Абхазские предприниматели, ставшие обладателями золотых медалей на 20-й юбилейной агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, на ВДНХ, были недавно гостями редакции газеты «Республика Абхазия». Предприниматели рассказали не только о своих достижениях, но и о проблемах, с которыми они сталкиваются, занимаясь бизнесом в Абхазии. Среди гостей – Камила Квициния, индивидуальный предприниматель, которая уже 5 лет занимается производством соусов из томатов и алычи, Даур Тугуш – директор предприятия по очистке и фасовке меда (село Кындыг Очамчырского района) РУП «Абхазмед», индивидуальные предприниматели Эльдар Шохин (производство компотов и джемов в Агудзере), Мадин Сакания (производство чая в селе Дурипше) и автор этих строк, которая со своей сестрой Татьяной Арджения выпускает продукцию под маркой «Ах=арах». С гостями беседовали редактор газеты Юрий Кураскуа, журналисты Заира Цвижба, Юлия Соловьева, Русудан Барганджия, Лейла Пачулия и Лана Таркил. Скажем сразу: беседа состоялась долгая, но интересная.

Первый вопрос, адресованный предпринимателям редактором газеты «РА», который традиционно вел беседу в редакции, был таким: «С чего начинается предпринимательская деятельность?» Отвечая на него, гости единодушно отметили, что самое главное в любом деле – это когда ты делаешь его с любовью, только тогда приходит к человеку и душевное благополучие, и материальное. Важно при этом не останавливаться на достигнутом и идти к своим целям. Но бизнес начинается с конкретной идеи. И идея у всех предпринимателей была одна – создать абхазский бренд, который отвечал бы не только современным реалиям, но и возвращал бы нас к истокам, когда питание у абхазов было экологически чистым и полезным.

– Я уже 25 лет занимаюсь производством меда и из них 20 лет его реализацией во время туристического сезона (имеет несколько торговых точек в Бзыпском ущелье. – Э.А.). И моя главная задача – вернуть былую славу абхазскому меду, – рассказал журналистам Даур Тугуш. – И славу абхазский мед, да и пчела абхазянка завоевали еще в 1903 году, когда абхазский мед был признан самым лучшим в мире. Уже в 70-е и 80-е годы производство меда в Абхазии было налажено на таком уровне, что абхазский мед уходил даже за пределы Советского Союза.

– Когда я начинала свою деятельность, в Абхазии еще не было соусов абхазского производства. И я решила, почему бы не начать выпускать экологически чистый и вкуснейший абхазский асыдзбал для массового потребителя, – продолжила беседу Камила Квициния. – Закупить оборудование под соусы помог Госкомитет по молодежной политике, который разыгрывал гранты для молодых предпринимателей. И я выиграла этот грант и построила у себя дома, в селе Атаре Абхазской, небольшой цех, оформила ИП, получила разрешение на свою деятельность, сертификаты качества на продукцию. Теперь мои соусы продаются практически во всех магазинах Абхазии.

4 года назад и Эльдар Шохин был первым предпринимателем, который наладил производство компотов и джемов под маркой «экологически чистый продукт». Сегодня помимо «Абхазских даров» на полках отечественных магазинов можно увидеть и другие абхазские бренды с аналогичной продукцией. Это «Абхазская сказка», «Абхазские сады», «Ах=арах», «Абащча» и др.

А вот о возвращении былой славы абхазскому чаю и вообще о возрождении чайной отрасли в Абхазии мечтает предприниматель Мадин Сакания, наверное, потому, что родился на родине абхазского чая, в селе Дурипше, где некогда гремевшая чайная фабрика уже давно развалилась, а чайные плантации находятся в полнейшем упадке, срубаются и на их месте крестьяне теперь возделывают кукурузу.

– Поэтому я взял в аренду несколько гектаров чайных плантаций и наладил дома небольшое производство. Правда, основная часть работы, даже сборка чая, производится вручную. Автоматизированы на предприятии всего лишь два процесса – ферментация и закручивание чая, – поделился молодой предприниматель.

Когда заговорили о чайной отрасли Абхазии, Заира Цвижба отметила, что абхазский чай заслуживает внимания и похвалы, его можно назвать продуктом высокого качества. И это, действительно, правда. И такую оценку она дала, поскольку пробовала много абхазских чаев, и все они приятно ее удивили. Так что отечественные чаи можно рекомендовать всем к употреблению! Это, конечно, не может не радовать нас, как не может не радовать появление других абхазских брендов, которые могут составить конкуренцию не только многим популярным российским продуктам, но и армянским, которые в последнее время стали заполнять полки абхазских магазинов. Но зачастую нашей продукции не уделяется должного внимания, поэтому предпринимателям самим приходится искать точки сбыта. Это если говорить о местном рынке. Наша продукция могла бы идти и на экспорт, но и здесь у предпринимателей возникает одна общая проблема – нет условий для наращивания мощностей производства, без которых требуемые для российского рынка объемы невозможны. И вот что об этом рассказывает Камила Квициния:

– В течение четырех лет я принимаю участие в ярмарке «Золотая осень», моя продукция является обладательницей серебряных и золотых медалей. В моих соусах заинтересованы в России, ну а пока я не могу вывозить свою продукцию за пределы Абхазии, заключать с российскими магазинами договоры, потому что у меня нет больших объемов. Недавно мне звонили из Краснодарского края, хотели пробную партию моих соусов, им они понравились. Ну а пробная партия – это 15-20 тысяч бутылок. У меня и в год порой не бывает такого объема.

– Мы готовы наращивать мощность, чтобы выйти на российский рынок, имеем предварительные договоры с российскими магазинами, которые хотят с нами сотрудничать, имеем российские сертификаты качества. К сожалению, все пока на этапе переговоров, так как мощностей пока нет. Это то, что касается компотов. С вареньем у нас немного другая ситуация. Была одна поставка в Россию. Работали с крупной торговой сетью Костромы «Высшая лига». До 100 тысяч банок джема в год мы можем отправлять на экспорт. Однако если объемы поставок будут увеличиваться, то необходимо будет наращивать и мощность производства, – рассказал Эльдар Шохин.

– А вы пробовали брать кредит, чтобы закупить оборудование для наращивания больших мощностей? – поинтересовались журналисты. На что предприниматели ответили, что наши банки не дают предпринимателям долгосрочные кредиты, да и процентная ставка очень большая.

– А какое оборудование необходимо, чтобы производить соусы, джемы и компоты, нельзя ли брать на предприятие людей, которые помогали бы производить больше? – поинтересовалась Русудан Барганджия. На что Камила Квициния ответила, что у нее в производстве на сегодняшний день имеются варочные котлы, которыми она может перерабатывать всего лишь тонну алычи. Но этого очень мало. В сезон она закрывает всего лишь 15-20 тысяч банок асыдзбала и закрывает полуфабрикат. А когда поступают заказы, она разливает его по бутылкам. В этот период ей помогают около 10 человек. Это большой объем работы. Даже этикетки клеятся вручную. Но есть специальное оборудование для этикировки. В зависимости от объемов продукции, оно стоит от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Нужна еще протирочная машина, оборудование для мойки тары и плодов, для стерилизации тары и еще многое другое. Существуют целые линии производства.

– Нужно еще и здание под цех. Все это стоит больших денег. Нужны финансовые средства и для закупки сырья и тары под оборудование, – добавил Эльдар Шохин.

– Ну а как, например, «Абхазским садам» удалось наладить свое производство. Ведь у них все получилось? – спросили журналисты.

– Им это удалось через инвестпрограмму Министерства экономики Абхазии, здесь речь о кредитах на 50-60 миллионов рублей. Это же все-таки кредит, тело его нужно обслуживать каждый месяц. Да и у «Абхазских садов» государственная поддержка, потому там финансирование совершенно другое. А мы индивидуальные предприниматели, – отметил Шохин.

Ситуация с производством джемов, компотов и соусов стала ясна. «А какова в Абхазии ситуация с медом? Идет ли она на экспорт?» – спросил Юрий Кураскуа.

Как рассказал Даур Тугуш, и здесь не все радужно, как всем хотелось бы.

По его словам, раньше абхазский мед достаточно успешно поставлялся в Россию. Предприятие, которое он возглавляет, вывозило из Абхазии до 50 и более тонн меда в год. Мед вывозили и частные российские предприниматели, которые приезжали в Абхазию и брали мед у крестьян. Сегодня крестьяне не могут реализовывать свою продукцию, и государство не может им помочь в этом вопросе. Поставки в Россию уменьшились из-за санкций, наложенных на Россию. Российский предприниматель до кризиса мог купить абхазский мед, который считается одним из самых дорогих и эксклюзивных, и поэтому шел на экспорт.

– Я об этом знаю, так как работаю с такими крупными сетевыми предприятиями, как «Медовый дом» и «Русский мед», которые обеспечивают своей продукцией не только Россию, но и много других стран. Эти предприятия теперь не могут закупить в Абхазии даже 10 тонн меда, потому что покупательская способность у людей снизилась. Потребитель стал покупать дешевый мед. И предприниматель сразу же перешел на дешевую продукцию. А наш мед при доставке в Россию становится в три или четыре раза дороже. Но мы не отчаиваемся, у нас появились люди, которые имеют возможность выставить нашу продукцию в некоторых российских торговых сетях. Сейчас мы занимаемся заключением контрактов, – рассказал Даур Тугуш.

– Что скажете о самих пчелах. Болеют ли они? Как вы лечите их?

– Болезни пчел, конечно же, существуют, и достаточно много. К счастью, современная наука разработала множество щадящих препаратов, благодаря которым пчелы не болеют, размножаются и дают хороший урожай меда.

– Какие места в Абхазии более благоприятны для производства меда?

– Это, конечно, Кодорское, Сухумское, Бзыбское ущелья, Двуречье, Каманы. В Абхазии много вершин и местностей, где произрастает очень хорошая древесная культура: липа горная, каштан золотистый, из которых можно получить отличные сорта ни с чем не сравнимого абхазского меда, который имеет не только необычный аромат и вкус, но и обладает лечебными свойствами.

Как отметила Заира Цвижба, мы можем производить много качественного, хорошего меда. Это очень хорошо. А могли бы мы заполнить внутренний рынок высококачественным, экологически чистым медом, особенно в летний период?

– К сожалению, мы сегодня не производим такое количество качественного меда, чтобы заполнить им местный рынок – с сожалением отметил Даур Тугуш. – Поэтому в Абхазию завозится мед, приготовленный из сахара. Завозятся также ингредиенты, подобные меду – сахароза, фруктоза, и из них производится мед, который не отличить от натурального. Из-за этого сегодня многие крестьяне не могут реализовывать чистейший мед, потому что репутация этого продукта в Абхазии подпорчена. Несколько лет назад на территории Рицинской трассы была построена лаборатория, которая должна была контролировать эту зону, но… Понимаете, это большой бизнес, где крутятся миллиарды рублей. Многие на таком меде делают большие деньги… Поэтому мы сегодня наблюдаем резкое падение спроса на мед.

Говоря о проблемах ведения бизнеса в Абхазии, предприниматели отмечали, что в Абхазии нет экономической программы развития республики. Чтобы производить продукцию, нужно поддерживать не только средний и малый бизнес, но и крестьянина, у которого предприниматели закупают сырье. Говорили гости редакции и о необходимости проведения ярмарок в летний период, чтобы предприниматели могли бы реализовывать свою продукцию. Также они заинтересованы в открытии агробанка в Абхазии, который на длительный срок и под маленькие проценты выдавал бы малым и средним предприятиям кредиты. К сожалению, абхазские законы не предусматривают и налоговые льготы начинающим предпринимателям. Поэтому мы имеет то, что имеем.

Прозвучал вопрос и о «Золотой осени», где абхазские предприниматели стали обладателями 21 награды в номинации «Качество продукции». Что эта площадка может дать им?

– В первую очередь это подтверждение качества абхазской продукции, – отмечали гости редакции, – и перспектива для экспорта абхазской продукции в Россию.

Во время беседы журналисты и гости редакции вспомнили о трагически ушедшем из жизни Геннадии Леонидовиче Гагулия, который всячески поддерживал местных предпринимателей. Еще многое бы он мог сделать для развития среднего и малого бизнеса в Абхазии.

Журналисты также интересовались, как помогает ТПП абхазским предпринимателям.

– В первую очередь нужно отметить, что Торгово-промышленная палата республики выдает предпринимателям сертификат происхождения продукции, который удешевляет ее на российском рынке. То есть на абхазский товар не начисляется пошлина. Палата также рекламирует абхазские бренды, вывозя отечественную продукцию на различные зарубежные ярмарки, а также приглашает предпринимателей на свои ярмарки, форумы, выставки.

Потихоньку беседа подошла к концу. Последний вопрос, который был адресован предпринимателям, – это насколько мы можем ограничиться местным рынком. На экспорт – хорошо, но и местным жителям и гостям республики нужно предлагать экологически чистые продукты. На что предприниматели ответили, что все зависит от того, насколько им предоставят торговые площадки, чтобы они сами не ходили по магазинам и не уговаривали владельцев брать их продукцию, как в большинстве случаев это бывает.

Опыт всех этих людей, да и мой личный, показывает, что в Абхазии еще недостаточно условий для развития успешного бизнеса. Если взять экономический фундамент многих зарубежных стран, таких как Голландия, Италия, Швейцария, Португалия, Франция, то он всегда строится на среднем и малом бизнесе. Возьмем, к примеру, швейцарские сыроварни, которые производят до 10 тонн продукции в год, либо французское предприятие, производящее до 200 тысяч бутылок вина в год, все эти предприятия считаются успешными. За счет таких маленьких предприятий эти государства и развиваются. Мы можем взять опыт этих стран за образец. Но все эти страны шли к этому годами. После войны Абхазия уже 25 лет ищет пути для своего развития. Сколько нам надо еще идти? И что нам нужно сделать для того, чтобы стать процветающей республикой? Вопросы пока остаются открытыми.

Материал подготовила Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ