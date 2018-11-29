ШАГ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ, ИЛИ ДЕЖАВЮ

У наших соседей

Выступая на открытии 12-й Конференции по обороне и безопасности в Батуми, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в очередной раз заявил, что «ситуация вокруг Абхазии и Цхинвальского региона – это острейший вызов для Грузии». По его словам, разработанная грузинским правительством мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» призвана улучшить гуманитарные, социальные и экономические условия для абхазов и осетин.

Эта программа предусматривает развитие торговли и деловых контактов вдоль разделительных линий, предоставление абхазам и осетинам медицинских услуг и возможность получения образования в вузах Грузии и за ее пределами. Кроме того, граждане Абхазии и Южной Осетии смогут без получения виз совершать краткосрочные поездки в страны Шенгенского соглашения.

Между тем аналогичные инициативы были и у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Причем одно из таких предложений прозвучало накануне «пятидневной войны». В апреле 2008 года Саакашвили обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии с призывом «вместе строить демократическое, свободное и процветающее государство, в котором будут защищены права представителей всех этнических групп». Однако дальнейшие действия Саакашвили и трагические события августа 2008 года доказали обратное.

К настоящему времени ситуация не изменилась. Несмотря на официальные заявления грузинских властей, возникают большие сомнения, что руководство Грузии готово к полноценному диалогу с Абхазией и Южной Осетией. Как правило, за красивыми обещаниями скрывается блеф.

Так, в программе «Шаг к лучшему будущему» говорится о возможности экспорта товаров из Южной Осетии и Абхазии в страны Евросоюза через Грузию. Но проблема заключается в том, что Грузия сама не может продвинуть собственную продукцию на европейский рынок. Ведущими рынками сбыта грузинских товаров являются отнюдь не страны Европейского союза, а Турция и Россия. В 2017 году объем экспорта в Россию достиг 396,7 млн долл, на ее долю пришлось 14,5% всего объема экспорта грузинских товаров. Кроме того, учитывая тяжелейшую конкуренцию на европейском рынке, грузинские власти вряд ли станут создавать своим бизнесменам дополнительные трудности, поддерживая абхазских и югоосетинских производителей.

Предложение правительства Грузии гражданам Южной Осетии и Абхазии посещать европейские страны без получения визы звучит анекдотично, поскольку сами грузины не вправе находиться на территории ЕС более 90 дней. Цели краткосрочного посещения гражданами Грузии стран Евросоюза строго ограничены: туризм, посещение родственников, получение медицинской помощи.

Однако вряд ли среднестатистический житель Грузии может позволить себе лечиться в европейских клиниках или наслаждаться красотой европейской архитектуры. При этом грузинам запрещено устраиваться на работу в странах ЕС без получения соответствующего разрешения. Более того, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил отменить безвизовый режим в отношении Грузии из-за возросшего числа преступлений, совершаемых грузинами в Европе. Кроме того, германские власти недовольны непрекращающимися попытками граждан Грузии получить статус беженца, пособие и вид на жительство.

Весьма сомнительны и обещания грузинских властей о предоставлении права получать образование в вузах Грузии и за ее пределами. «Если вопрос будет ставиться о том, чтобы возможности предоставления образования гражданам Абхазии осуществлялись через Грузию, если каким-то образом Грузия будет подтверждать абхазские документы, то для нас это также неприемлемо. Я не знаю, почему они так боятся, что наши люди напрямую без участия Грузии будут ездить учиться и получать европейское образование... тем более у Абхазии есть кое-какие контакты с европейцами в этой области», – заявила руководитель Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия.

Очевидно, что «мирные инициативы» грузинского правительства – это плохо скрываемое лицемерие. Даже в Грузии к ним относятся скептически. Руководитель программы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе заявил, что программа «Шаг к лучшему будущему» обречена на провал. «Смешно предлагать осетинам и абхазам возможность свободной торговли с Евросоюзом, которую и наше население нормально не может использовать», – отметил он.

В отличие от руководства Грузии власти Абхазии и Южной Осетии никаких иллюзий относительно очередного «мирного плана» не испытывают. «Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазия и построение полноценного межгосударственного диалога между нашими странами во имя стабильности и процветания будущих поколений. Альтернативы этому процессу нет», – подчеркнул министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

В этих условиях правительству Грузии следует вначале подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы, а затем наладить равноправный диалог с Южной Осетией и Абхазией. Завоевавшие свою свободу и независимость в кровопролитных войнах абхазы и осетины совершенно не нуждаются в жалких подачках и пустых щедрых обещаниях грузинских властей.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЮВО