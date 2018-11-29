«Лига друзей Абхазии» обсудила вопросы

В Сухуме на первом заседании международного парламентского движения «Лига друзей Абхазии» парламентарии, министр иностранных дел РА Даур Кове и советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, политологи из России и Белоруссии обсудили тему «Народная дипломатия на страже государственного суверенитета Абхазии».

Открывая заседание, исполняющий обязанности председателя Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа отметил, что сегодня в Абхазии необходимы комплексная государственная программа по продвижению в мире образа современной и успешной Абхазии, а также создание новой модели общественной дипломатии, опирающейся на лучшие гуманистические традиции абхазской многонациональной культуры.

В Сухуме на первом заседании международного парламентского движения «Лига друзей Абхазии» парламентарии, министр иностранных дел РА Даур Кове и советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, политологи из России и Белоруссии обсудили тему «Народная дипломатия на страже государственного суверенитета Абхазии».

Открывая заседание, исполняющий обязанности председателя Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа отметил, что сегодня в Абхазии необходимы комплексная государственная программа по продвижению в мире образа современной и успешной Абхазии, а также создание новой модели общественной дипломатии, опирающейся на лучшие гуманистические традиции абхазской многонациональной культуры.

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс