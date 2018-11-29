«ЧЕМ БОЛЬШЕ В ГОСУДАРСТВЕ ГОВОРЯТ О ПОЛИТИКЕ, ТЕМ ОНО БЕДНЕЕ»

Слово

Мэр города Сухума Адгур Харазия не раз бывал в европейских странах. Недавно он в составе делегации сотрудников Абхазского государственного университета побывал в двух штатах Америки – Калифорнии и Аризоне – в ходе двухнедельной ознакомительной поездки в вузы США по обмену опытом в сфере высшего образования. Они посетили ряд вузов в городах Сан-Диего и Финикс, где встречались с руководителями ведущих университетов и академических колледжей, экспертами в сфере высшего образования, ознакомились с системой образования США. Своими впечатлениями о жизни в Европе и Америке делится глава Администрации столицы Абхазии Адгур Харазия, проводя параллели с нашей действительностью.

– Наша поездка в Америку была ознакомительной. Мы побывали в вузах и колледже, увидели их систему образования, узнали, можно ли нашим детям получить образование в Америке. В одном из университетов мне сказали, что у них есть семь мест для студентов из развивающихся стран, и они могут принять наших детей на учёбу на бесплатной основе. О политике не было речи вообще. Они не знали ни Абхазию, ни Грузию. Они занимаются своей жизнью и вообще не политизированы. К этой поездке никакого отношения Грузия не имела. Недавно Абхазию с официальным визитом посетил заместитель посла США в Грузии. Я лично с ним общался и затронул тему образования, о возможности учиться нашим детям в Америке. Он ответил, что никаких препятствий для учёбы в вузах Америки для абхазских абитуриентов нет. Пригласил лично меня ознакомиться с процессом образования в США. В нашей столице 17 образовательных школ, мы создаём определённые программы для обучения, которые финансируются городской Администрацией, поэтому полезный опыт всегда необходим. Школы и вузы должны работать в тесной связи, а наши школы всё ещё работают по старинке, ещё не смогли перейти на новую систему образования. Нам нужны специалисты для реализации новых программ. Для этого нужно посылать и детей, и педагогов для получения качественных знаний за рубежом. В противном случае мы не будем развиваться и останемся в прошлом веке. В одном из университетов Америки учатся 10 тысяч иностранных студентов. Я поинтересовался, почему их так много. Мне ответили, что если другие страны отстанут в своём развитии от них, пользы не будет и для Америки, поэтому необходимо уравнять качество образования для дальнейшего развития жизни в мире.

Подчеркну ещё раз: ни в Америке, ни в европейских странах люди не говорят о политике. Философ Конфуций говорил: «Чем больше в государстве говорят о политике, тем оно беднее». У нас все политизированы потому, что мы бедны. Обеспеченного человека не интересует политика, у него другие интересы, он занят своей работой. А человек, который думает о политике, становится злобным. В Америке очень добродушные люди. Когда идёшь по городу, с тобой здороваются незнакомые люди. Как-то мы ехали в трамвае (кстати, там они бесшумные), и пассажир нагрубил контролёру, после чего его на первой же остановке полиция сняла с рейса. Все автобусы обязательно приспособлены для проезда людей с ограниченными возможностями и инвалидов. В них предусмотрены автоматические пандусы для колясочников и пожилых людей. Там никто не стоит на переходе. На столбах есть кнопки, пешеход сам может переключить светофор на зелёный свет и остановить транспорт. Улицы все освещены, везде сверкают рекламные щиты, на улицах чистота. Они борются за здоровый образ жизни: повсюду антиреклама сигарет и фастфудов. Курить запрещается буквально везде, да и сигареты купить не везде можно. А подросткам продавать сигареты строго запрещено. В Сан-Диего мы посетили огромный парк, в котором было много музеев. Эти музеи горожане построили на свои деньги и подарили городу. Они даже содержат их. Половина этих музеев даже с бесплатным входом. А кто у нас хоть что-то построил и подарил городу?

Выскажу свою точку зрения о том, почему наше государство не развивается последние 25 лет. Государство наше не развивается экономически, не развивается и общественное сознание людей. Мы воспитываем своих детей неправильно. Прививаем им мнение, что все вокруг им должны – и государство, и родители. Они считают, что мы должны их обеспечить квартирой, купить машину, дать образование, устроить на работу, то есть содержать их до пенсии. А мир развивается по-другому. Я много раз бывал в Германии и Италии, два месяца был в Великобритании, последний раз – в Америке, и могу утверждать, что в этих странах молодому человеку, окончившему школу, стыдно жить с родителями, на их иждивении. Не потому, что его кто-то выгоняет. Он так воспитан. Считая себя самостоятельным человеком, он устраивается на работу, берёт ипотеку на квартиру, поступает в университет и сам оплачивает свою учёбу. Самое дорогое образование в Великобритании и Америке. Но несмотря на это молодые люди справляются со своими проблемами сами. В основном они работают в кампусах своих вузов или фирмах возле них. Кампус – это целый городок со своей инфраструктурой. Американские вузы имеют систему кампусов, в которых есть все жизненно важные структуры и условия. Студенты и преподаватели живут и обучаются в них, нет необходимости куда-то выезжать. Как правило, они занимают большую территорию.

Те, кто не успевает совмещать учёбу и работу, берут кредиты у государства и впоследствии сами их выплачивают. Более того, если человек выплачивает кредит или ипотеку, то он освобождается от налогов. Эти страны созданы для людей, эти государства существуют для народа. Там делается всё для комфортной жизни граждан. Выпускники вузов являются готовыми специалистами, так как, приобретая знания там, они практикуются в научно-исследовательских центрах при университетах. Так как образование в вузах платное, все исследовательские работы оплачивает государство. Кроме того, образование успешных студентов оплачивают бизнесмены, которые затем берут их на работу. Если где-то изобретают новое оборудование, то в первую очередь оно попадает в университеты. Кроме того, успешные выпускники также помогают своим родным вузам. А у нас не развивается не только сознание, но и образование не на должном уровне. Всё это взаимосвязано. У необразованного человека не будет и сознания. Почему абхазский народ испытал махаджирство? Среди абхазов не было образованных людей, которые могли бы выстроить линию поведения с Россией. Конечно, после Кавказской войны у нас начались сдвиги в области образования, науки, культуры. Но какой ценой нам это досталось?

Америка, на мой взгляд, отличается от Европы не только своей архитектурой и бытом, но и тем, что люди там мыслят по-другому. Хотя и европейцы, и американцы – доброжелательные люди. Но если Европа развивалась в условиях демократии и культурных преобразований, то Америку строили энергичные эмигранты, авантюристы, скрывающиеся от закона. Их объединяла общая идея – они создавали государство для себя, поэтому они писали законы, выгодные для себя, они сами решали, как им развиваться дальше и жить. Поэтому американские переселенцы изначально пошли по другому пути. Они вели борьбу с аборигенами за землю, у них выработалось имперское отношение к завоёванной территории. Но сегодня их позиция изменилась настолько, что они регламентировали обязательное присутствие во всех организациях и учреждениях коренного населения Америки. И сегодня там права «чёрных» защищают «белые».

У каждого американца сегодня имеется социальный пакет. Безработным гражданам не пенсионного возраста выплачивается пособие в размере 800 долларов в месяц. А пенсионеры на свою пенсию живут безбедно и путешествуют по всему миру. Кроме того, если студент прошёл комиссию и доказал, что он из малоимущей семьи, то ему предоставляется возможность учиться бесплатно.

Мы лишены многого из-за нашего сознания. Человек должен определиться – для чего ему нужно государство. Государство – это ответственность. Мы все должны нести ответственность перед государством. Когда во время перестройки разрешили евреям выезжать в Израиль на постоянное место жительство, в одном из самолётов, в котором они летели, журналист взял интервью у 17-летней девушки. Он спросил: «Что вы ждёте от Израиля?» Она ответила: «Что я жду? Я еду с мыслью, что я могу сделать для Израиля». Когда у нас будет вот такое сознание, тогда мы сможем построить цивилизованное государство. Государство никому ничего не должно, это мы должны ему. Нельзя в течение 25 лет говорить о том, что я воевал и мне все должны. Такого потребительского отношения к своей стране не должно быть: не платят люди за землю, дома, квартиры, за коммунальные услуги, электроэнергию, налоги. Если мы не сможем поменять наше сознание, то скоро и без света останемся. Я считаю, что внешняя политика – это отражение внутренней политики. Поэтому жесткость должна быть как во внешней политике, так и во внутренней политике и экономике. Мы в нашем государстве допустили неорганизованность и разобщённость. Если власть объединится, то никто не сможет одолеть государство. Мы слишком заигрались в «абхазство». У нас достаточно сил, чтобы навести порядок в стране. Через это прошли многие народы и государства. Просто нужна правильная система управления государством. Законы должны писать институты. Сегодня нам нужны жёсткие меры для выхода из создавшейся ситуации.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ