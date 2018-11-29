В Сухуме открылся кинофестиваль

В Музее Боевой Славы имени В. Ардзинба состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Свидание с Россией. Свидание с Москвой».

Открывая мероприятие, генеральный продюсер фестиваля Владимир Пирожок подчеркнул: «У Абхазии и России единое духовное пространство. Мы едины даже в трудные времена. Наш фестиваль киноискусства служит мостом для культурных связей между двумя братскими странами».

В приветственном слове советник-посланник Посольства РФ в РА Юрий Ясносокирский отметил: «Слово свидание ассоциируется со словом любовь. Глубоко символично, что фестиваль назван «Свидание с Россией. Свидание с Москвой». Надеюсь, что высоконравственные картины, представленные на фестивале, подарят много любви абхазскому зрителю».

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс