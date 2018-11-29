УКАЗ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об отмене Решения Сухумского городского Собрания.

В тексте Указа, в частности, говорится:

«На основании статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьи 21 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», в связи с противоречием Решения Сухумского городского Собрания от 25 октября 2018 года, № 14 (1288), статьям 53 и 83 Конституции Республики Абхазия, статьям 11 и 25 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» отменить Решение Сухумского городского Собрания от 25 октября 2018 года, № 14 (1288)».

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА