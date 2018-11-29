ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТП КНДР

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с президентом Торговой палаты Корейской Народно-Демократической Республики Рю Хен Чхором. Во встрече приняла участие президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава.

Глава Правительства Республики Абхазия Валерий Бганба приветствовал Рю Хен Чхора: «Для нас очень важно и приятно видеть вас в нашей стране. Я считаю такие встречи стратегически и политически необходимыми. Ситуация на Корейском полуострове и вокруг него, без преувеличения, находилась в фокусе внимания наших граждан, жителей и руководства Республики Абхазия. Мы по достоинству оценили умение КНДР бескомпромиссно отстаивать свои права в рамках демократического поля. Мы поддерживаем вас в вашей мирной внешней политике».

Обсуждались также вопросы экономического сотрудничества двух стран и возможность торговых отношений. «Абхазия должна стать привлекательным местом для иностранных инвестиций. Абхазская плодородная земля является привлекательной для выращивания сельхозпродуктов, а режим беспошлинной торговли между Абхазией и Россией позволит предпринимателю расширять свою потребительскую аудиторию и вывозить произведенный в Абхазии товар на российский рынок», – сказал Валерий Бганба.

Рю Хен Чхор поблагодарил Валерия Бганба за оказанный приём, а Тамилу Мерцхулава – за приглашение и организацию ответного визита делегации КНДР в Абхазию.

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс