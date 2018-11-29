ОТКРЫТЫЕ, КОНКРЕТНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

Брифинг

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провёл брифинг по итогам встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая прошла 21 ноября в городе Сочи. Глава государства проинформировал представителей абхазских СМИ о том, что эта встреча была продолжением августовских переговоров по вопросам двустороннего сотрудничества. На ней были детально обсуждены вопросы оборонного ведомства, органов МВД, экономики, состояния дел в банковской системе Абхазии. В реализации этих вопросов возникали определенные проблемы, однако уже соответствующие ведомства обеих стран приступили к их проработке.

Президент Абхазии сообщил журналистам о конкретных договоренностях по различным направлениям двустороннего сотрудничества. В ближайшие дни будет подписано соответствующее Соглашение по обязательному медицинскому страхованию.

– Это позволит нашим людям, получившим медицинский полис, обращаться в учреждения здравоохранения России, – сказал Рауль Хаджимба.

Что касается ситуации в банковской системе, в этом направлении Абхазии будет оказана безвозмездная помощь в размере полумиллиарда рублей.

– Эта поддержка достаточно серьезная, это не кредит, а помощь государству для того, чтобы банковская система Абхазии была стабильной, – отметил Президент.

Глава государства проинформировал журналистов и о том, что на встрече обсуждались вопросы транспортных коммуникаций – аэропорта и морского сообщения с РФ.

– Уже проводятся определенные работы в этом направлении, но говорить подробно об этих вопросах еще преждевременно, так как есть определенные силы, которые могут помешать этому, – уточнил Рауль Хаджимба.

На встрече обсуждался вопрос строительства здания тюрьмы. В Абхазию приедут представители Министерства юстиции России для реализации программы, которая предполагает не только строительство нового корпуса, но и решит задачи, связанные с вовлечением в трудовой процесс людей, отбывающих наказание. Вопрос финансирования уже обговорён.

Касаясь ситуации в сфере сельского хозяйства, глава государства сообщил:

– В этом году республике была оказана серьезная помощь со стороны Министерства сельского хозяйства РФ. По указанию Президента России уже сегодня в этом направлении проводится соответствующая работа. В ближайшее время мы обговорим все необходимые мероприятия, которые должны быть реализованы.

Вопросы реализации Инвестпрограммы и работы Инвестиционного агентства Президент прокомментировал так:

– Во избежание сложностей в продвижении документов было решено включить в состав комиссии по проектно-сметной документации представителей Абхазии и России. Все разговоры о том, что Президент Абхазии предоставляет неверные данные по Инвестпрограмме Президенту России, не обоснованны. Что касается освоения денег, то осваивается столько, сколько нам дали.

На встрече обсуждались вопросы обороны и обеспечения безопасности на границе. Рауль Хаджимба сообщил:

– С учетом того, что происходит сегодня в мире, стремление Грузии и Украины вступить в НАТО беспокоит нас и Российскую Федерацию. По оборонному контуру проводятся 94 мероприятия. Есть материалы закрытого характера, но есть и открытые. Это – совместные учения, отработка мероприятий по налаживанию взаимодействия между военными структурами России и Абхазии. Эта работа проводится достаточно активно.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, глава государства сказал, что вопрос возобновления выдачи российского гражданства не обсуждался на встрече, так как эта работа уже ведется на уровне министерств иностранных дел двух стран. Вопрос раскола Абхазской православной церкви также не имел места на встрече, сообщил Рауль Хаджимба, так как эта проблема должна быть урегулирована теми, кто её создал. Президент отметил, что остался доволен встречей, все запланированные вопросы удалось обсудить.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 128Выпуск: 3729Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ