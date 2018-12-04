КОГДА ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Ребята с одного двора

В зале Гудаутской спортивной школы прошел четвертый международный турнир по баскетболу памяти тренеров, мастеров спорта РА Тимура Хоштария и Демура Авидзба. Спортсмены съехались на нынешний турнир в составе команд из Сочи, Брянска, Сухума (две), Очамчыры, Гагры и Гудауты. Турнир, который проходил в юбилейный год – 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, открывали самые юные спортсмены. Для них большое баскетбольное кольцо – категория недосягаемая. Пока. Под руководством своего тренера Тенгиза Авидзба у них обязательно все получится. Как получилось у тех ребят, которые начинали заниматься баскетболом у Тимура Хоштария и Димы Авидзба.

Этот спортивный праздник зародился в послевоенной Гудауте. Еще не работали спортивные секции в школе, мальчишкам негде было заниматься, да и спортивный зал был, мягко говоря, не очень готов к таким занятиям. Однако ребята играли в баскетбол в своем дворе, и на эти импровизированные соревнования стали собираться мальчишки. Именно тогда возникла идея уговорить бывшего тренера по баскетболу Тимура Хоштария, ветерана войны, чтобы он стал заниматься с ребятами. После недолгих уговоров он согласился. Так создавалась первая после войны секция баскетбола в Гудауте. Задача стояла перед взрослыми одна – увести ребят с улицы, увлечь и занять их полезным делом. Это удалось Тимуру и его единомышленникам. Но если быть более точным в последовательности изложения событий, инициатива исходила снизу, то есть от самих детей. И вот под руководством старших начали заниматься юные спортсмены, которые сегодня вспоминают своих наставников с большим уважением и почитанием. Первый, и как считают сами ребята, сильный состав, впоследствии пополнялся ребятами со всего города. Совсем скоро гудаутская команда стала участвовать в чемпионатах республики и участвует в них до сих пор. И еще не было такого турнира, чтобы ребята из БК «Гудаута» не привезли домой заветный кубок. Правда, к «золоту» чемпионата они еще только готовятся, но уверены, что и этот главный приз обязательно будет у них.

Тимур Хоштария родился в городе Гудауте, здесь окончил среднюю школу №4. Он всегда занимался спортом, и когда встал вопрос о будущей профессии, не раздумывая поступил в АГУ на отделение физической культуры. Студенческая жизнь Тимура естественным образом была также связана с баскетболом, он играл за команду университета и сборную Абхазии. Тренировался у легенды абхазского баскетбола Александра Седова. Через много лет наставник издал книгу об истории абхазского баскетбола «Мяч над кольцом», где есть строчки о его воспитаннике Т.Хоштария. До начала Отечественной войны Тимур работал в гудаутской детско-юношеской спортивной школе, но война внесла свои коррективы в мирную жизнь. Тогда все, кому было небезразлично будущее, ушли воевать.

Демур Авидзба родился и вырос в Гудауте. Окончив среднюю школу №2, поступил на технологический факультет ГИСХа. В школьные годы увлекался игрой в гандбол – ручной мяч. Затем была служба в рядах СА, и те уроки позже пригодились, когда пришло время с оружием в руках отстаивать свою землю, защищать свой дом. А в мирной жизни он работал на лыхненской чайной фабрике по специальности. Строил большие планы на будущее.

Два друга, ровесники, спортсмены, ребята с одного двора, Тимур и Дима. Когда началась война, они встали в один строй защитников Родины вместе со своими друзьями и братьями. Прошли дорогами войны в отряде «Махадыр», вышли из нее победителями. Для всех были непростые времена, которые начались уже после войны. Особенно сложно было детям. Они хотели учиться, заниматься спортом, ходить в кино, читать интересные книги, посещать театры и т.д. Ничего необычного, все то, о чем мечтали их сверстники. Для ветеранов войны эти вопросы были также актуальны, ведь это были и их собственные дети, и дети погибших товарищей. Нужно было совместными усилиями возвращаться в мирное русло, воспитывать мальчиков так, чтобы из них выросли настоящие мужчины. На занятиях спортом были расставлены главные и основополагающие акценты.

И эти добрые традиции сегодня продолжает повзрослевший сын Демура Авидзба – Тенгиз. Во многом благодаря его усилиям, усилиям его семьи, семьи Тимура Хоштария, его сына Даура проходит в стенах гудаутской школы спортивный праздник под названием – баскетбол. А среди зрителей – первая команда, которая создавалась исключительно на энтузиазме тренеров. Ребята, которые выросли, выбрали себе различные профессии, создали семьи, стали уже сами родителями. А дружба, которая началась в те годы на баскетбольной площадке, продолжается, и они с улыбкой вспоминают, какими они были – Адгур Гумба, Адам Гарцкия, Павел Дарманян, Инал Чкотуа, Саид Мукба, Алмасхан Ажиба, Роберт Шакрыл, Алексон Тахмазян, Ахра Гунба, Константин Воронов. В жизни этих ребят спорт занял особое место. Он их сплотил, объединил, сделал командой, где один за всех и все за одного.

Именно этот лозунг стал главным и для команды-победительницы. За каждое очко велась нешуточная борьба, и в результате со счетом 107 – 104 победу над сухумской командой «Сан-Морино» одержала команда БК «Гудаута», третье место завоевала команда из Брянска.

Завершился очередной турнир по баскетболу, а для спортсменов и их тренеров наступает время для тренировок и новых соревнований, к которым они будут готовиться, чтобы идти вперед и не сдаваться, быть сильными и мужественными. Подрастает новое поколение внуков тех ребят, кто победил в непростой схватке с врагом.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: спортАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району