СУХУМ

ГОРА УСПЕНСКОГО

В 1868 году Сухум был разбит на правильную сетку улиц. Образовалась квартальная застройка. В целях улучшения климата было разрешено производить отводы земельных участков в окрестностях города для их обработки. В 1870 году были утверждены правила о раздаче земель в Сухумском округе с санитарной целью. Земли эти располагались на самой «здоровой», в климатическом отношении, территории города – на возвышенностях, вдали от заболоченного прибрежья, почему и получили название «санитарные». Участки эти выделялись безвозмездно с тем, чтобы по истечении 10-летнего срока хозяйствования, они передавались пользователям на правах собственности. К середине 1871 года почти все санитарные участки, за небольшим исключением, были розданы и начато их освоение.

(Из книги А.С.Агумаа «Старый Сухум»)

Этот район в Сухуме был самый сухой. У подножия этой горы журчали бесчисленные мелкие речушки и, неся свои воды к морю, делали побережье города постоянно мокрым и сырым.

Особенно болотистыми были места в районе р.Басла и места, где ныне кафе «Пингвин», ресторан «Дэм», Дом Москвы и вся площадь застройки хрущевками у гастронома «Волна» и далее.

При советской власти все речушки «одели» в бетонные плиты, и их вольное растекание в низинах прекратилось.

Были завезены в огромных количествах деревья – эвкалипты из Австралии. Их высадили вдоль всей набережной, и они как губка впитывали в себя всю влагу из земли.

Даже сегодня, особенно в очень жаркие летние дни, если посмотреть на макушки эвкалиптов-ветеранов, можно увидеть, как над ними идет испарение воды.

Видимо, комары почувствовали «дискомфорт» от того, что исчезает сырость земли в Сухуме – их стало меньше. Большую работу также делали специалисты санитарной службы, которые еженедельно вели борьбу с комарами по всему городу.

На снимке видны лысая гора и дома. Так выглядела в середине XIX века будущая Сухумская гора. На самой макушке горы стояла большая беседка, куда вела тропинка. Там собирались жители окрестных домов. Сейчас вместо беседки стоит разрушенный ресторан «Амза», а также современная телевышка и первые две мачты абхазского радио.

Все здания белого цвета – это дома, которые построили состоятельные русские банкиры, ученые, меценаты, генералы, инженеры. Красивый дом с полукруглым окном на втором этаже стоит до сегодняшнего времени, и те постройки, которые видны на фото слева. После революции все эти дома превратили в коммунальные квартиры.

На переднем плане фотографии видны складские помещения и фабрика (слева) какой-то артели. Они давно снесены и на их месте был построен санаторий для военных служивших в Закавказском военном округе, и их семей. В народе его назвали «ЗАКВО». Работал он круглогодично и считался на всем Черноморском побережье одним из лучших после сухумских МВО и ПВО.

Сегодня в здании ЗакВО работает Абхазское национальное телевидение. А в уцелевших с 19 века исторических домах после 1993 года население приобрело квартиры или дома в частную собственность.

Если подняться на Сухумскую гору, то по домам с изящной архитектурой и улицам можно однозначно сказать, что Сухум строился, расширялся, «сползал» именно с этой самой высокой точки столицы.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА