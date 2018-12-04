ОЙГЕН КРАММИГ: ЕГО ПОМНЯТ В АБХАЗИИ

Вот уже восемь лет, как ушел из жизни человек большого сердца, немецкий общественный деятель, меценат, почетный консул Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия Ойген Краммиг. В последний зимний месяц мы вспоминаем добрым словом этого замечательного человека, друга нашей страны.

Ойген Краммиг попал в Абхазию случайно – благодаря журналисту Сергею Арутюнову. Здесь он познакомился и подружился с актером Абхазского театра, бывшим министром культуры Кесоу Хагба. Узнав лучше нашу страну, он полюбил ее всем сердцем и сделал все что мог для ее блага, для распространения во второй половине 90-х годов информации об Абхазии по всему большому миру. Ойген Краммиг писал статьи, снимал телевизионные фильмы, наладил связи с «Дойче Велле» и другими немецкими средствами массовой информации, открыл три интернет-сайта об Абхазии. Он организовал в своем доме абхазский информационный центр и выставку. Большой интерес представляет выпущенный Ойгеном Краммигом диск, записанный на основе абхазских народных песен, с участием известного музыканта популярной английской рок-группы «Пинк Флойд» Дэвида Гилмора (в свое время он был продюсером этой группы). Это по инициативе Ойгена Краммига в ФРГ, в его родном городе, состоялся благотворительный концерт «Рок-н-ролл для Абхазии», который транслировался по всей Германии, была организована большая передвижная фотовыставка, посвященная нашей стране, которая побывала во многих европейских странах. На поступившие от концерта средства и добровольную помощь был собран и отправлен первый гуманитарный груз в Абхазию. И потом нередко из ФРГ поступала гуманитарная помощь – продовольствие, теплая одежда, медицинское оборудование, медикаменты. Иногда Ойген Краммиг сам ездил по больницам и распределял лекарства для больных.

Ойген Краммиг родился 7 октября 1950 года в г. Ханау-Штанхайм в ФРГ. После окончания школы обучался в сфере промышленной торговли. В разные годы работал фотокорреспондентом в немецких периодических изданиях, продюсером. Будучи автогонщиком, Ойген Краммиг неоднократно побеждал в ралли Париж – Москва – Пекин. «С 1988 года занимался охраной природы, был одним из инициаторов открытия в 1996 году Национального парка Донау – Ауэн. Активно занимался благотворительностью в странах Африки и Восточной Европы. Ойген Краммиг являлся соучредителем, командором благотворительных орденов «Голубого орла и Святого Духа» и «Святого Лаврентия» («Абхазский биографический словарь»).

По словам Кесоу Хагба, Ойген Краммиг искренне переживал за судьбу Абхазии. Он считал, что наша страна имеет право быть свободной, со всеми своими недостатками. И если мир нас признает, мы можем стать маленькой Швейцарией.

На своей родине Ойген Краммиг был награжден Федеральным крестом с лентой, а в Абхазии – орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени. Его чтят в нашей стране, вспоминают друзья, рассказывают о нем в средствах массовой информации. Добро не забывается.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ