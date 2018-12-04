Результаты борьбы с пальмовым долгоносиком в Гагре

Работники комбината по благоустройству и озеленению города Гагры провели лечение 220 пальм, произрастающих в черте города, от вредителя – пальмового долгоносика. Жук поедает сердцевину ствола пальмы, доходя до самой верхней точки ее роста, после чего растение начинает погибать. Вредитель особо опасен в теплое время года. По словам главного агронома комбината Тариела Джения, первый этап работ по борьбе с пальмовым долгоносиком был проведен с 8 октября по 20 ноября. В ходе этих работ возникли свои трудности, к примеру: к некоторым пальмам не доходила спецтехника. К ним проложили дорожки, выкорчевав вокруг них проросшие сорняки и кустарники. Сам агроном участвовал в собраниях, проходивших в Сухуме, посвященных этой проблеме. На них он докладывал обстановку по Гагре. «Председатель Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелий Читанава со своей стороны пообещал оказать помощь в борьбе с вредителем, предоставить необходимые препараты», – отметил агроном. В борьбе с пальмовым долгоносиком используется химический препарат «Борей – нео». Методом его заливки на пальмы осуществляется лечение. Помимо пораженных пальм, в целях профилактики ведется лечение и остальных здоровых пальм. Во время проведения работ, к сожалению, две пальмы спасти не удалось.

На лечение пальм и приобретение химических препаратов денежные средства были выделены из районного бюджета.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»