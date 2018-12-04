КРЕПНУЩИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ

На днях группа казаков Черноморского казачьего войска Абхазии во главе с Войсковым атаманом Вадимом Николаевичем Мироненко вернулась из Донецкой Народной Республики, куда они ездили с гуманитарной миссией.

Первое, что сделали наши казаки, это посетили могилу первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, погибшего во время теракта в конце августа 2018 года. Много было сказано добрых слов о первом главе ДНР, боевом товарище и друге... Почтив память дончанина и потомственного казака Александа Захарченко, делегация Черноморского казачьего войска Абхазии отправилась в гости к детям с подарками.

Совместно с общественной организацией «Мы», возглавляемой Марией Пироговой, они доставили мандарины и детские вещи детям из детского дома семейного типа семьи Ковалевых, в детский центр социально-психологической реабилитации, детям из семей беженцев с оккупированных Украиной территорий Донбасса, проживающих в общежитии г.Донецка.

Организация «Мы» с девизом «Кто, если не мы?» – это добровольное объединение граждан на основе общих интересов и целей. В сложившейся ситуации на Юго- Востоке организация в первую очередь занимается гуманитарной помощью – как масштабной, так и адресной, оказанием физической и психологической поддержки всем нуждающимся. Как отметила Мария Пирогова, они открыты для сотрудничества в решении гуманитарных и социальных вопросов. Эта организация со дня ее образования тесно сотрудничает с Черноморским казачьим войском Абхазии, казаки которого регулярно собирают вот уже четыре года гуманитарную помощь жителям Донбасса. Благодаря этой хрупкой и храброй девушке помощь казаков Абхазии попадает адресно самым нуждающимся, социально не защищенным слоям населения. Казаки Абхазии благодарят Марию и ее команду за эту нелегкую работу. Ежедневная, бескорыстная помощь людям дорогого стоит.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЧКВА