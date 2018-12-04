В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА АБХАЗИИ

В конце ноября Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии полковник Вадим Николаевич Мироненко в качестве почетного гостя находился на Кругу СКВРиЗ, который проходил в эти дни в г.Москве. После официальной части Круга Войсковой атаман Мироненко провел строевой смотр личного состава подразделения ЧКВА в Москве, на котором подразделению и его представителю Бохонько Сергею вручил флаг Республики Абхазия. Напомним, что подразделение Черноморского казачьего войска Абхазии в Москве было открыто по просьбе казаков и казаков-ветеранов боевых действий. Официальное представительство ЧКВА необходимо для работы со всеми казачьими организациями на территории Российской Федерации и укрепления двухсторонних отношений между Абхазией и Россией. Перед строем казаков ЧКВА войсковой атаман наградил крестом 25-летия Победы участника Отечественной войны народа Абхазии казачьего генерала Константина Владимировича Мирикова, который стоял у истоков морского флота Республики Абхазия и сделал очень много для становления государства.

Войсковой атаман ЧКВА полковник Мироненко поблагодарил личный состав подразделения за отличную службу. Подразделение ЧКВА обеспечивало безопасность Круга.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЧКВА