СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РЕШИЛ…

Ситуация, которая вызывает обеспокоенность

В городе Астане (Казахстан) 1 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). (Члены союза: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация). Принятым на заседании решением Комиссия внесла изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года. В частности, в Приложении к Таможенному кодексу Евразийского экономического союза «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» теперь значится, что с 1 января 2019 года освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов возможно в том случае, если стоимость товаров, ввозимых для личного пользования физическими лицами на территории стран ЕАЭС (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, а также товаров, которые невозможно разделить, к примеру, мебельный гарнитур, но все для личного пользования), не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 килограммов. Отмечено также, что ввоз таких товаров может осуществляться в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в пешем порядке или разными видами транспорта, кроме воздушного, где нормы остались прежними.

Сообщение об этом решении Совета Евразийской экономической комиссии Государственному таможенному комитету Республики Абхазия для сведения, использования в работе, информирования заинтересованных лиц поступило от представителя Таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия.

Совершенно естественно возникает вопрос: как это решение может быть воспринято гражданами Абхазии, которые ввозят в Россию преимущественно продукцию сельскохозяйственного производства. За разъяснением обратились к руководству Гостаможенного комитета. Там пояснили, что основная цель этой меры направлена против нечистоплотных бизнесменов, предпринимателей, которые под видом товаров для личного пользования, чтобы не платить установленные законом таможенные платежи, везут коммерческие грузы. А это удар по государству, которое недополучает в бюджет ожидаемые доходы. Абхазские таможенники подчеркивают, что это решение в основном направлено на защиту экономической безопасности стран, входящих в Евразийский экономический союз, где она, эта безопасность, под угрозой. К примеру, ее подрывают бесконечные вереницы челночников из Китая, которые пересекают границы с Казахстаном и Россией, везя тонны грузов; товары из Евросоюза, ввозимые в Беларусь; товары из Турции – и т.д. и т.п. Далеко не в последнюю очередь на принятие этого решения повлияло резкое расширение электронной торговли, рост числа Интернет-магазинов, занятых пересылкой самых различных товаров. Можно ли, например, допустить, что 50 килограммов парфюмерии из страны Евросоюза, пересылаемые в Россию Интернет-магазином, преследуют цели исключительно для «личного пользования». Вне всякого сомнения – нет. Это – натуральная коммерция, перевозка коммерческих грузов.

Что же касается Абхазии, то вряд ли абхазские мандарины, ввозимые в Россию из Абхазии их производителями или предпринимателями, были предметом особого внимания тех, кто озабочен угрозой экономической безопасности стран Евразийского экономического союза. Нам здесь понятно, что 25 килограммов мандаринов, которые разрешено без оплаты, в качестве подарка, ввезти в Россию, это – мизер. Да и 50, 70 килограммов могут быть просто угощением родных, друзей. Хотя на первом месте, естественно, стоит торговля цитрусовыми. Вводимое ограничение вызовет вполне понятную обеспокоенность, недовольство тех, кто вывозит свой урожай в Россию. В Гостаможенном комитете на вопрос о том, возможно ли повлиять на решение Евразийской комиссии и выговорить особые преференции для Абхазии, ответили, что никто не согласится на создание такого прецедента – тут же найдутся последователи с не менее весомыми аргументами для введения послаблений и им.

Но, как можно было почувствовать из сострадательных взглядов абхазских таможенников, они надеются на понимание этой ситуации российскими коллегами.

Соб. инф.

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.