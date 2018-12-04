СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

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В Москве не так давно широко отмечалось 200-летие Института востоковедения Российской академии наук. На двухдневный Международный конгресс, посвященный юбилею, были приглашены ученые из Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.Гулиа АНА – нынешний его директор Арда Ашуба и экс-директор Василий Авидзба.

Гостями конгресса были также ученые-востоковеды из городов России, из Великобритании, Японии, Ливии, Ирана, Пакистана, Турции, Израиля и других стран.

Гостям и участникам конгресса Президент России Владимир Путин направил приветствие, в котором отметил, что созданный в 1818 г. Институт востоковедения РАН имеет широкое международное признание как один из ведущих научно-исследовательских центров в мире. На базе Института организуются многочисленные экспедиции в страны Востока. Здесь готовят квалифицированных специалистов и широко развито международное гуманитарное сотрудничество.

На конгрессе директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба зачитал приветствие от Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. В приветствии говорится о том, что «ученые Абхазии по праву гордятся наработанным на протяжении нескольких десятилетий уникальным опытом сотрудничества с научными сотрудниками ведущего востоковедческого центра Российской Федерации. Эти взаимосвязи стали интенсивнее и плодотворнее во многом благодаря Первому Президенту Абхазии, доктору исторических наук, профессору, академику Владиславу Григорьевичу Ардзинба, научная карьера и профессиональный рост которого неразрывно связаны именно с Институтом востоковедения».

Р. Хаджимба в послании вспомнил и свою встречу с коллективом Института востоковедения по случаю 70-летия В. Г. Ардзинба. Он подчеркнул, что в Институте востоковедения проявляется искренняя забота о судьбе абхазского народа и государства, и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских взаимоотношений.

С приветственным словом к участникам конгресса обратился также директор АбИГИ Арда Ашуба. Он сказал: «Мы высоко ценим многолетние и тесные связи, установившиеся между нашими научными учреждениями. Наше сотрудничество нашло отражение в издании совместных коллективных трудов, проведении совместных конференций, археологических и иных научных экспедиций, круглых столов, семинаров. Институт востоковедения оказывает нам неоценимую помощь в подготовке научных кадров. Молодые абхазские специалисты сегодня здесь проходят обучение в аспирантуре по целевому направлению.

Первый договор о сотрудничестве между Институтом востоковедения и Абхазским институтом гуманитарных исследований был подписан вскоре после окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. В эти дни мы подписываем очередной договор…».

Подписанный договор расширяет творческие контакты двух научных учреждений. Вот лишь некоторые пункты этого договора: обмениваться преподавателями, учеными, сотрудниками, содействовать обучению студентов, установлению научного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес; оказывать помощь в повышении научной квалификации ученых и преподавателей; способствовать обмену публикациями и материалами по ведущимся исследованиям; содействовать публикации научных трудов аспирантов, докторантов, соискателей в научных журналах вузов.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА