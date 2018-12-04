Память

ЗАУР ЧИЧБА БЫЛ ЗНАКОВОЙ ФИГУРОЙ

К 40 дням со дня смерти

Недавно ушел из жизни Заур Чичба – жрец Ачандарского святилища Дыдрыпщ-ныха. Человек духовный. Человек, знавший силы природы и почитавший их.

Заур Чичба служил людям, был им доступен, откликался на их боль и отчаяние. При этом он остерегал людей от необдуманных или злых поступков. Он молился за них и отмаливал их грехи. Он благословлял и напутствовал. Был добр и переживал за всё, что происходило в Абхазии.

Потомственный жрец, он старался объяснить силу природы, силу её воздействия – благодатного или карающего. Впрочем, в абхазском народе, и не только в абхазском, всегда понимали и понимают, что такое аныха, и благоговейно почитают её. Неспроста первый тост у народа (а тост – это всегда молитва!) за Всевышнего, а второй – за силу святилища, и с просьбой, чтобы эти силы, божественная и природная, оберегали, уберегали, охраняли…

Наша редакция пару лет назад была в гостях у жреца в Ачандаре. Впрочем, это не первая наша встреча с ним. Заур Давидович любил журналистов, с готовностью откликался на просьбу приехать на пресс-конференцию, на интервью, ответить на вопросы. Но тогда в Ачандаре у нас состоялся особо долгий и откровенный разговор. Он делился с нами многим, что его беспокоило, и в первую очередь, конечно, его беспокоила судьба нашего народа. Я не знаю, какой религии может или должен принадлежать жрец, живущий по законам природы. Хотя все – и природа, и мы, и различные религии – идут от Бога, от Всевышнего, поэтому не столь это важно, какого вероисповедания человек. Я это к тому, что Зауру Чичба в эти дни справляют поминки – к 40 дням с момента ухода его из жизни. И к этой дате мы повторяем в газете то двухлетней давности ачандарское интервью (на абхазском и русском языках) со жрецом – в память о нем и в силу значимости высказанных им мыслей, и хотим, чтобы были мы все более ответственны за свои слова и поступки, более чувствительны к природе, лучше знали её законы и умели жить в гармонии с ней.

Мы скорбим, что не стало в Абхазии ещё одной знаковой фигуры, еще одной прекрасной личности – жреца Заура Давидовича Чичба.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА