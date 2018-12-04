МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

В Общественной палате РА

В Общественной палате Республики Абхазия 28 ноября состоялось заседание, на котором обсуждался вопрос реформирования органов местного самоуправления. В заседании приняли участие депутаты Парламента Абхазии Рауль Лолуа, Лаша Ашуба и Алхас Джинджолия, депутаты Сухумского городского собрания во главе с председателем Константином Пилия, политики, эксперты и юристы.

Анализируя работу системы органов местного самоуправления, члены Общественной палаты подчёркивали, что она является одним из важнейших институтов современной государственности. Они отмечали, что местная власть, прежде всего, должна служить народу и защищать его интересы. Поэтому обсуждение нашумевшего решения депутатов Сухумского городского Собрания о проведении референдума по выбору главы Администрации столицы Абхазии путем прямого голосования избирателей в Общественной палате страны было жарким. Особенно после изданного Указа Президента РА, который отменяет решение городского собрания как противоречащее Конституции и Закону РА «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия».

25 октября 2018 года депутаты Сухумского горсобрания проголосовали за проведение референдума о возможности прямых выборов главы Администрации столицы. Референдум назначили на 10 марта 2019 года. 9 ноября исполняющий обязанности прокурора города Сухума Алхас Агумава направил протест в Сухумское городское собрание, в котором говорилось, что принятое депутатами столицы решение незаконно.

Члены Общественной палаты выслушали столичных депутатов и выразили свое мнение по этому вопросу.

Референдум – не самоцель. Это лишь легитимный способ узнать мнение народа по тому или иному вопросу, в данном случае речь идет о проведении выборов на пост мэра столицы. Это мнение озвучили депутаты Сухумского городского собрания на заседании ОП.

Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия отметил:

– Этим решением мы хотели узнать общественное мнение горожан, хотят ли они сами выбирать мэра. Это не нарушение Конституции, как говорится в Указе Президента. Мы хотим подать наше решение на экспертизу и далее в Конституционный суд.

Депутат Сухумского городского собрания Саид Бутба подчеркнул:

– Глава должен избираться людьми, его взгляд должен быть обращен только к народу, и мы готовы отстаивать свое мнение с юридической точки зрения. Есть закон об административно-территориальных единицах, где Собрание имеет право проводить референдум по наиболее важным вопросам. И избрание главы Администрации мы считаем вопросом важным. Но в законодательстве есть пробел, нет процедуры референдума. Этот референдум – мнение граждан.

В мировой практике широко распространено понятие «особый статус столицы». Он предполагает прерогативы самоуправление главного города страны. Об инициативе его учреждения уже не один год говорят депутаты городского Собрания. Работа в этом контексте позволит провести реформу самоуправления и выборы мэра только в столице Абхазии.

Депутат Парламента РА Рауль Лолуа назвал эту инициативу актуальной:

– Депутаты городского собрания подвергаются критике за то, что они выступили с такой инициативой. Разве народовластие – это не основа государственной власти Республики Абхазия? Это прописано в первой части второй главы нашей Конституции. Поддерживаю эту инициативу.

– Необходима последовательность в соответствии экономическим и политическим реалиям, в которых сегодня пребывает страна, – считает депутат Парламента РА Алхас Джинджолия и далее отмечает:

– Прежде всего нужно успокоить народ, не выйти за рамки юридического решения. Большинству граждан все равно, как приходит к власти мэр. Простой гражданин хочет простых вещей: чистую улицу, воду, свет. Ему вообще не интересно, чем мы тут занимаемся. Поэтому было бы наивно полагать, что с изменением формы правления в городе с одной на другую что-то изменится. Идеализировать выборную форму не стоит, при ней также остается огромная щель для коррупции и каких-то махинаций.

Депутат Парламента РА Лаша Ашуба также высказал своё мнение:

– Инициатива выборов мэра связана с желанием населения иметь прямой контакт с главой Администрации Сухума. Мы должны избирать мэра столицы по нескольким причинам: на территории города проживает 1/3 населения Абхазии, бюджет города не дотационный – 1 милиард 47 миллионов, мэр может распоряжаться самостоятельно всеми средствами. В районах бюджеты дотационные, и влияние государственной власти на руководителей этих районов велико. Механизм организации выборов мэра столицы должен быть тщательно изучен, а также предусмотрен в деталях, во избежание создания благоприятных условий для коррупции.

Член ОП Сократ Джинджолия поинтересовался у депутатов, что, по их мнению, изменится, если главу столицы будут не назначать, а выбирать с учетом нынешних реалий, связанных с социально-экономической ситуацией в стране и уровнем коррупции. Однако вразумительного ответа не получил. При этом добавил, что он – за такую инициативу.

Свое мнение высказали и другие члены ОП. Низам Хапат призвал инициаторов референдума не торопиться с принятием радикальных решений.

На сегодняшний день существует много опасений по поводу прямых выборов главы. Лиана Кварчелия считает, что они тормозят процесс в сторону самоуправления.

– Конечно, самое простое решение – все законсервировать и не менять, – сказала она. – Опасаться того, что в случае войны не будет вертикали власти, мне кажется преувеличением. Есть также опасения, что могут прописывать людей, т.е. менять демографическую ситуацию. Я считаю, нужно все контролировать. Если у нас не будет неотвратимости наказания, ничего не изменится. Сколько вообще человек у нас сняли за то, что они нарушили закон? Кто-то помнит такой случай? Если этого не будет происходить, хоть выбирай, хоть назначай, ничего не изменится.

Рита Лолуа считает, что лучше расширить полномочия городского собрания, чтобы депутаты могли влиять на главу Администрации, «если он делает какие-то антинародные движения».

Председатель Общественной палаты Нателла Акаба согласилась с тем, что референдум провести нужно для того, чтобы узнать мнение народа по этому поводу. Она также считает, что было бы лучше главу Администрации выбирать из числа депутатов Собрания.

Член общественной палаты Данил Убирия считает, что Абхазия еще не готова к прямым выборам глав администраций.

– Нет гарантии, что ситуация изменится к лучшему, если мы будем избирать глав администраций, – подчеркнул он. – Мы не знаем, с какими деньгами тот или иной кандидат придет, чтобы занять пост. И не всегда приходят во власть с целью служить народу. У нас молодое государство, мы должны победить коррупцию, порядок навести, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, чтобы постепенно перейти ко всем демократическим институтам власти.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

P.S. С решением депутатов Сухумского городского собрания не согласился и мэр столицы Абхазии Адгур Харазия. Он заявил, что в связи с отсутствием закона о местном референдуме исполнить решение Сухумского городского собрания невозможно, и предложил депутатам пересмотреть решение.

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ