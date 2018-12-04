О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба.

Глава государства поставил вопрос о результатах контрольных мероприятий, проведенных Государственным комитетом:

«Я хотел бы услышать от вас, что было выявлено положительного и отрицательного в результате вашей деятельности. Какие изменения произошли? Мне известно, что по некоторым направлениям есть положительные результаты, в том числе в туристической сфере. Более жесткая работа необходима по многим направлениям, в частности, в сфере обслуживания, питания, особенно в дошкольных и школьных учреждениях».

Гарри Саманба отчитался о проведенной работе:

«Работа ведется на достаточно серьезном уровне. Немало проблем, в первую очередь они заключаются в законодательной базе. В этом направлении нами многое уже сделано. Ведем работу с Парламентом. Есть три основных проекта законов, которые в значительной степени помогут нам в работе.

Мы сейчас делаем все для того, чтобы приучить людей к ответственности. Это очень важно. В этом направлении мы используем телевизионный формат. Мы убедились, что это дает очень большие плоды. У нас договоренность с «Абаза-ТВ», каждый четверг выходит передача. Мы получаем очень много откликов от телезрителей.

Наш комитет способствует здоровой конкуренции между производителями. При открытии нового предприятия мы не мешаем людям, но требования должны быть выполнены четко.

У нас очень важное направление – школьные и дошкольные учреждения. Мы увидели массу недостатков. Об этом была и телевизионная передача. Выявленные недостатки сейчас устраняются, многое уже исправлено. К этому отнеслись добросовестно и Министерство образования, и руководители районных отделов образования и главы администраций».

Глава государства обратил внимание на то, что число проверок не должно превышать допустимых норм.

«Необходимо, чтобы люди могли спокойно относиться к этим проверкам и их работа была бы нацелена именно на исправление выявленных ошибок. Проверки должны согласовываться между проверяющими структурами. Любой сигнал о нарушениях должен проверяться», – сказал Президент.

Р.Хаджимба подчеркнул также важность работы Госкомитета в туристической сфере деятельности. Гарри Саманба проинформировал Президента о деятельности в данном направлении.

«Я поставил задачу коллективу проводить проверки не в мае или июне, в разгар сезона, а начинать подготовительную работу в январе. Затем мы будем знать состояние объектов. Нас очень волнует качество товаров, продаваемых туристам, в частности, алкогольной продукции и меда», – сказал Гарри Саманба.

Глава государства подчеркнул, что, помимо разъяснительной деятельности, должны приниматься и меры воздействия на нарушителей.

Президент также отметил необходимость качественного консультирования обращающихся в Госкомитет предпринимателей и соблюдения сроков оформления документов.

Номер: 129Выпуск: 3730Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс