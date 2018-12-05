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05.12.2018
Номер: 130
Выпуск: 3731
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
В г. Сухуме прошел чемпионат Республики Абхазия по волейболу среди мужских команд.
В нем приняли участие шесть команд из Сухума, Гудауты, Ачандары, Пицунды, Гагры и команда РДЮСШ г. Сухума.
По итогам соревнований первое место заняла команда г. Сухума, второе место у команды из Ачандары, третье место у команды из Пицунды.
Лучшими игроками турнира были признаны Чамагуа Инал (Ачандара), Амичба Степан (Сухум), Жиба Мсурат (Пицунда) и Капба Аслан (Гудаута).
Главный судья – Маргия Зураб.
Организаторы – Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту и Федерация волейбола Республики Абхазия.
Номер: 130
Выпуск: 3731
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту