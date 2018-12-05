СПОРТ

В г. Сухуме прошел чемпионат Республики Абхазия по волейболу среди мужских команд.

В нем приняли участие шесть команд из Сухума, Гудауты, Ачандары, Пицунды, Гагры и команда РДЮСШ г. Сухума.

По итогам соревнований первое место заняла команда г. Сухума, второе место у команды из Ачандары, третье место у команды из Пицунды.

Лучшими игроками турнира были признаны Чамагуа Инал (Ачандара), Амичба Степан (Сухум), Жиба Мсурат (Пицунда) и Капба Аслан (Гудаута).

Главный судья – Маргия Зураб.

Организаторы – Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту и Федерация волейбола Республики Абхазия.

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту