И ЭТОТ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПРАЗДНИКА И ПОДАРКОВ?

Почему профсоюзы не могут заниматься оздоровлением трудящихся и их семей? Почему не в состоянии обеспечить детей Абхазии новогодними подарками? Почему у них отняли все? Этими вопросами задается руководство Федерации независимых профсоюзов и не находит на них ответа. «Три пленума обсуждаем одну и ту же проблему», – сказал, открывая 4-й расширенный пленум Федерации независимых профсоюзов Абхазии, его председатель Азарет Айба. Пленум состоялся в Сухуме 21 ноября в конференц-зале здания профсоюзов.

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение взаимодействия с Фондом социального страхования и охраны труда, который прекратил сотрудничество с профсоюзами. Из-за этого дети остаются без подарков и традиционных новогодних представлений. Деятелей профсоюза интересует, куда деваются денежные средства, причем немалые, предусмотренные на эти «внешкольные расходы».

В прозвучавшем на пленуме докладе зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Темур Делба сказал, что «с конца 2015 года не заключаются договоры с фондом ни по оздоровлению детей, ни по оздоровлению трудящихся и их семей, как указано в законе, ни по проведению совместных новогодних праздников».

Т. Делба напомнил, что в 1995 году Первый Президент Абхазии Владислав Ардзинба и председатель Федерации независимых профсоюзов Азарет Айба договорились, что Госкомитет по репатриации остается в принадлежащем профсоюзам здании Дома врача, где тот к тому времени уже разместился. И тогда Президент передал 2% социального страхования профсоюзам. Спустя время, Правительство Абхазии учредило три внебюджетных фонда, в том числе соцстрахования и охраны труда. Однако, по настоянию Федерации независимых профсоюзов, решением Правительства три представителя вошли в правление фонда, в расходную его часть были включены такие статьи, как оздоровление трудящихся и их семей, оздоровление детей. Отдельно с 2007 года профсоюзы заключали договор с председателем фонда Зауром Малия по проведению детских новогодних праздников с вручением подарков. Денежная сумма устанавливалась по-разному.

Периодически заключались дополнительные соглашения. И до 2015 года сотрудничество было успешным. Проблемы начались с приходом на пост председателя Фонда соцстрахования и охраны труда Амирана Какалия. С этого момента была нарушена вся налаженная работа, Федерацию независимых профсоюзов незаконно отстранили от участия в решении важных вопросов.

Возмущение тем, что требования Федерации независимых профсоюзов остаются без внимания выразил на пленуме председатель Азарет Айба. Он сказал, что в 2016 году Правительство приняло решение из семи членов правления оставить только одного представителя профсоюзов в фонде. А на что может повлиять один человек?

Как распределяется бюджет Фонда социального страхования и охраны труда? Профсоюзы так и не нашли ответа на этот вопрос. Обратились в Генпрокуратуру, но оттуда пришло письмо, в котором сообщалось, что «с учетом результатов проведенной проверки по факту нецелевого использования бюджетных средств со стороны Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия нарушений действующего законодательства не обнаружено». А из другого письма следовало, что Генпрокуратура прекращает переписку с профсоюзами по данному вопросу.

«Как можно отобрать семь миллионов рублей у детей?» – возмущается Азарет Айба, обращаясь к участникам пленума.

Председатель рескома профсоюзов работников образования Игорь Ладария говорил о том, что обычные люди не имеют возможности отправить своих детей на отдых даже в Гагру.

Вице-спикер Парламента Левон Галустян в своем выступлении выразил уверенность, что со временем все поднятые на пленуме вопросы будут решены.

В заключение Федерация независимых профсоюзов приняла документ, с требованием к Фонду соцстрахования выполнить обязательства, предусмотренные законом, а также включить в состав правления фонда трех представителей профсоюзов. В частности, в резолюции пленума сказано: «По предложению пленума создать рабочую комиссию с участием представителей профсоюзов и Кабинета Министров для нахождения компромисса во взаимоотношениях ФНП РА и фонда в соответствии с Законом Республики Абхазия «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». Данное постановление распространить всем политическим партиям и движениям, общественным организациям – чтобы все знали, кто несет ответственность за срыв новогодних праздников для детей Абхазии в 2017-2018 годах. Просить Премьер-министра В.Бганба выделить профсоюзам 7 миллионов рублей для проведения новогодних утренников с вручением подарков». Проект поддержали единогласно. На днях председатель Федерации независимых профсоюзов РА Азарет Айба сообщил газете «Республика Абхазия», что рабочая комиссия уже создана.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ