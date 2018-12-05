ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС

«Какие источники для вас являются средством получения информации – традиционные СМИ или же социальные сети?» и «Какой информации вы больше доверяете – официальной или же из социальных сетей?». Эти два вопроса газета «Республика Абхазия» решила задать пользователям абхазского сегмента Фейсбука. Опрос проводился на нашей официальной страничке в самой популярной в Абхазии социальной сети. В нем приняли участие граждане нашей республики почти из всех районов Абхазии. Комментарии пользователи Фейсбука оставляли под нашим постом на странице газеты, многие присылали личные сообщения на мой аккаунт в Фейсбуке. Опрошено было около 100 человек. Комментариев и сообщений было много, но мы публикуем самые яркие из них. Опрос показал, что наши граждане черпают информацию как из официальных СМИ, так и из Фейсбука, но больше предпочитают Фейсбук, так как социальные сети более оперативные. А вот вопрос, насколько информация, которая публикуется на Фейсбуке, соответствует действительности, это заставило задуматься многих. Поэтому официальные СМИ также не утрачивают своей популярности.

Валерий Попов, Сухум: «Я чаще читаю информацию, которая публикуется на Фейсбуке, хотя не могу сказать, что больше доверяю социальным сетям. Меня привлекает в них оперативность. Допустим, в 18.00 часов отключили свет и в 18.10 на Фейсбуке уже есть пост о том, с чем это связано и когда его дадут».

Денис Назаренко: «Все же информацию об отключении света в социальной сети чаще всего публикует официальный источник. Сегодня почти у каждого ведомства республики есть официальные странички на Фейсбуке. Это огромный плюс. Много времени уходит, пока информация появится на телевидении, в газете. Очень удобно, когда информация тут же появляется на Фейсбуке. Не сидишь в ожидании, когда же сообщат по телевидению, что случилось со светом. Если говорить об анонимах, я им не доверяю, поскольку они не дают правдивой информации, а только своими ложными публикациями будоражат общественность. Некоторые люди, не скрывая лиц, сознательно вбрасывают в сеть только информацию негативного характера. Это всегда делается анонимно. Поэтому я больше верю официальным СМИ, чем негативным людям, фейковым страницам, которые выбрасывают в Фейсбук подобные материалы. Они пытаются к 10% правды добавить 90 % лжи и выдать информацию за правду».

Вика Думава: «Многие верят именно материалам анонимов, потому что, к сожалению, есть люди, которые верят только слухам и домыслам. После появления социальных сетей это, к сожалению, укоренилось».

Марат Аршба: «Социальные сети все чаще стали использоваться людьми в качестве эффективной площадки для распространения ложной информации, недобросовестной конкурентной борьбы и политической пропаганды. Зачастую пользователи читают не проверенные материалы, а броские и яркие ложные публикации, на которые ссылается социальная сеть, и не проверяют достоверность фактов, представленных в заголовке, текстовом анонсе, на иллюстрации и в самом материале. Это дает потенциальную возможность воздействовать на ожидания пользователей, которые зачастую не соответствуют действительности, и формировать выгодную для какой-либо стороны общественную точку зрения. Фальшивые новости, как правило, обладают высокой способностью быстро и широко распространяться. Опровержения же более обыденны и вызывают скорее разочарование.

Использование «блогеров и троллей на зарплате» в коммерческих и политических целях не афишируется, но и не является секретом. Для некоторых заинтересованных групп и специально созданных структур публикация фейков становится одним из стандартных инструментов продвижения в соцсетях. Причем, такие инструменты используются как для пиара, так и для дискредитации конкурентов и политических оппонентов.

Официальные СМИ уступают в оперативности, в том, что материалы подаются сухо и они не столь смачны по наполнению, как фейки и сплетни. Как известно, сплетни людям более интересны, чем реальные факты».

Алина, Гудаута: «По поводу того, что официальные СМИ уступают «сухостью», не совсем соглашусь. К примеру, если взять многие наши издания, то в них пишут на социально значимые темы и о проблемах, о политике – хорошие, яркие материалы. Просто в век информационных технологий популярнее социальные сети, в них кто-то культурно ведет свою страничку, лишнего не пишет, а кто-то использует свободу слова так, как ему заблагорассудится».

Аида Барцба, Гудаута: «Социальные сети – удобная форма зомбировать, дезинформировать людей. А когда официальные средства информации не оперативны и подвергаются строгой цензуре – результат вот такой. Оперативная и правдивая информация – залог успеха. А в вопросе верить ли всему, что сюда закидывают, это уже зависит от каждого человека. Надо уметь думать своей головой и отличать правду от лжи».

Алиса Инапшба-Капба, Сухум: «Я не верю социальным сетям. Исключение, если информация подтверждена фотографией, видео (когда это возможно), хотя сейчас технически можно сделать все: и монтаж, и фотошоп. Нужно уметь отделять зерна от плевел».

Олеся Маланка, Гагра: «Все-таки грязь, сплетни, интриги – это внутреннее состояние души многих людей. К сожалению, смыслом жизни таких людей являются сплетни, интриги, разбирательства, негативные отзывы. Читая комментарии некоторых людей, часто замечаешь, что они выливают грязь на других, не пряча своего лица.

А тот, кому не интересны сплетни, пройдёт мимо публикации, не будет их комментировать и унижать себя. Но в последнее время и СМИ показывают себя не с самой положительной стороны, преподнося обществу недостоверную и некомпетентную информацию. Я, например, не смотрю телевидение, все новости узнаю из социальных сетей».

Тамара, Очамчыра: «Не у всех есть возможность выступить по телевидению или написать статью в газете, а социальные сети позволяют разным людям, независимо от их социального происхождения, статуса высказывать своё мнение! А иногда бывают резонансные случаи, когда хотят что-то скрыть от общественности и не дают информацию в СМИ, так как это может затронуть какого-то определённого человека и люди про это никогда не узнают! Поэтому я считаю социальные сети важной площадкой».

Асида Малия, Сухум: «Я не верю информации в социальных сетях. Верят ли остальные – не могу сказать, но уверена, что среди нас есть люди, которые хотят быть «информаторами» и «всезнайками», опираясь на информацию в Фейсбуке. Желание первым выдать информацию и первым ее распространить для многих как допинг, впрочем, не совсем здоровый. Информирование в соцсетях – неплохо. Считаю, плохо, когда информация не подтверждена, что приводит к нездоровой обстановке в обществе».

Кама Хорава: «Я не верю ни официальным СМИ и тем более информации из социальных сетей. Врут и зомбируют все, кто – в угоду власти, кто – в угоду оппозиции. А на вопрос почему больше верят информации из социальных сетей, отвечу так: потому что официальные СМИ всегда запаздывают, выдают информацию, когда люди уже сделали свои выводы и переубедить их уже невозможно».

Николай, Сухум: «Ну, я бы не сказал, что верю Фейсбуку больше, чем официальным СМИ. Тут можно получить реально интересную информацию, но во многом, увы, сплетни и интриги. За сутки может появиться множество новостей онлайн, еще есть возможности прокомментировать посты».

Опрос провела Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ