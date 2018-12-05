АГРЕССИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ В ПРАВОСЛАВНОМ УЧЕНИИ

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Как уже сообщалось в СМИ, Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству – «восстановить к общению с Церковью». Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, который коснется судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на Константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по Украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.

Неравнодушно к этому конфликту отнеслась Абхазская православная церковь. Ситуацию комментируют председатель Церковного Совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) и председатель отдела внешних церковных связей АПЦ, настоятель Монастыря Святителя Иоанна Златоуста в Каманах игумен Игнатий (Киут).

Председатель Церковного Совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа):

– Возлюбленные братья и сёстры страны нашей Абхазской и все православные христиане! Правда Божья – одна, и сегодня мы всем миром должны придерживаться этой правды православия. Православие – это истина. Те, кто сегодня пытается искажать православную веру на уровне Вселенского Патриарха и Константинополя, должны понимать, что правило для всех одно. И мы, соблюдая это правило, получаем спасение в Царствии Божием и жизни вечной. Прежде всего ищите Царствие Божие, а всё остальное приложится.

В 1795 году, после того как преставился Патриарх Католикос Максим, патриаршая кафедра Абхазской православной церкви стала вдовствовать. После Отечественной войны народа Абхазии грузинское духовенство покинуло территорию нашей страны. Православную жизнь Абхазии стали восстанавливать местные приходские священники. Они во главе со старцами, митрофорными протеереями Петром Самсоновым и Петром Харченко избрали меня старшим священником. При поддержке Русской православной церкви наши священники получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан. В 2009 году была официально восстановлена новая церковная структура – Абхазская православная церковь. Мы просили Московского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, но нам было отказано. Поэтому вопрос раскола церкви мы воспринимаем близко к сердцу.

Сегодня решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию церкви на Украине является неканоническим и инспирированным определёнными силами. Православная церковь одна, и правила, существующие в православном мире, предназначены для всех. Тот, кто рукополагал этих отступников, кто давал им анафему, то есть РПЦ, вправе решать, прощать их или нет. А чтобы прощать, нужно покаяние. Покаянного письма нет. Как мог снять с них анафему Варфоломей, который никакого отношения к ним не имеет? Это и есть вторжение в каноническую территорию РПЦ. Налицо грубое нарушение канонических, апостольских постановлений. Константинополь позволил себе такой неразумный подход к православному решению. За решением патриарха Варфоломея стоят светские власти Украины, а также поддерживающие их внешние силы. Константинополь еще раз показал, как первый Рим пал на бесчестье и захвате чужих территорий, так и Византия пала. То, что делает Варфоломей, – это поддержка агрессоров и отступников-протестантов. Им необходимо, чтобы славяне были не вместе. Вопросы, связанные с церковью и религией, должны решать те, кто имеет на это каноническое право. Варфоломей должен объединять славян, а он, наоборот, собирает отступников православной церкви. Но никаких канонических прав у него на это нет. Он совершает эту гнусность. Если возникает церковный вопрос, то решать его нужно поместным собором в УПЦ. Ведь Россия не лишает Украину автономии.

В этом конфликте Абхазия поддерживает Москву и патриарха Кирилла. Мы, абхазцы, говорим о патриархе Кирилле как о великом господине, отце-защитнике от грузинской агрессии. Грузинская агрессия сопровождалась такими же грубыми нарушениями канона. Мы не можем просвещаться на грузинском языке. Мы защищаем правду православную, а правда – на стороне России… Москва придерживается православного канонического предания. В сложившейся ситуации православным остается только молиться, чтобы на Украине не возникло гражданского противостояния. Все эти отступления не являются православными поступками. Кто сталкивает людей? Это власть светская делает. Россия всегда была сторонницей того, чтобы не было гражданского столкновения. Одни купленные, другие обманутые. Здесь надо молиться, чтобы не было гражданского противостояния. Это самое главное.

Сегодня Вселенский Патриарх вносит раскол и в нашу церковь. В октябре в СМИ он заявил: «Я приеду в Грузию, если на то будет воля грузинского Патриарха, и из Тбилиси всенародно заявлю, что абхазские самозванцы-«автокефалисты» не имеют поддержки от Вселенского Патриархата. Я заявлю, что единственным епископом и патриархом Абхазии является Святейший и Блаженейший Илия, Католикос-Патриарх всея Грузии, и что Абхазия и Цхинвальский регион являются оккупированными землями. У нас есть информация, что там незаконно действуют представители Московского патриархата». Это заявление свидетельствует о том, что Вселенский Патриарх отказался от покровительства над нашими афонскими «автокефалистами», в результате чего они остались обманутыми и ввели в заблуждение народ Абхазии, создав раскол в нашей православной церкви. Абхазская православная церковь независима ни от кого, мы имеем свой автокефальный статус. Мы должны его восстанавливать. И в этом нашим ближайшим союзником является Московский Патриарх, а не Варфоломей, который поддерживает раскольников. Он разделяет славян. Он разделяет и нас. Но славяне победят в этой битве. Агрессия не должна присутствовать в православном учении. Мы должны думать о единстве. Наши раскольники должны покаяться, в противном случае прощения им не будет. Митрополию допустила наша власть, государство не должно вмешиваться в дела церкви.

Мы молитвенно призываем вас всех полюбовно уврачевать раскол в Абхазской православной церкви. И если мы сможем это сделать без противостояния, на основе канонических правил, мы сможем объединить всех и вся. И это будет угодно Богу, будет радостным событием в жизни абхазского народа.

Мы должны опираться, в первую очередь, на Божественный Закон, который выше всяких человеческих законов. Человеческие законы подчиняются этому нравственному Божественному Закону, и нужно в соответствии с ним жить, преобразовывать свой ум и своё сердце. Вот тогда у нас будет ясная, мирная и благополучная перспектива жизни, потому что где Бог, там любовь, там мир, долготерпение и милосердие, там проявление самых добрых человеческих чувств. Для этого мы должны склонять свою главу перед величием Бога и по простоте сердца принять Его волю и Его Закон.

Председатель отдела внешних церковных связей АПЦ, настоятель Монастыря Святителя Иоанна Златоуста в Каманах игумен Игнатий (Киут):

– Путь развития великой Русской церкви длительный и сложный. Церковь рождается трудами и глубокой молитвой. Поэтому сегодня трудами великих угодников Божиих Русская православная церковь имеет огромное влияние во всем мире. Во всей вселенной звучат богослужения и пения на церковно-славянском языке. Сегодня можно сказать, что именно Российская православная церковь является Вселенской церковью. Потому что она объяла весь мир. И мы все, живущие в Абхазии, являемся её чадами. У нас глубокие исторические и духовные связи. Эти связи разрушить невозможно. Промыслом Божиим Господь объединил Россию и Абхазию. Сегодня Патриарх Всея Руси любит нас, своих чад, поддерживает Абхазию, несмотря на многие канонические сложности. Любящий отец заботится о душах своей паствы. Притязания Грузии на каноническую территорию Абхазии несправедливы. Сам Святейший патриарх Тихон в свое время говорил, что приходы Абхазии и Южной Осетии самостоятельно должны выбирать свою юрисдикцию. Но сегодня о нас заботится только Московская патриархия. Мы не можем жить с Россией без духовного союза, потому что она первая признала нашу государственность. Мы убеждены, что через определённое время непременно решится абхазский церковный вопрос. После бури обязательно наступит штиль, и в Абхазскую церковь придут мир и духовный канонический порядок, к чему мы все стремимся и за что молимся. Болезненно проходит и наш церковный раскол. Но и этот раскол будет исчерпан трудом и молитвами нашего многострадального народа. Сегодня Вселенская патриархия носит номинальный характер. Она потеряла былое влияние, так как нет уже Византийской империи. Вселенская патриархия желает расширить свое влияние в мире и старается получить многомиллионную паству на Украине. Наше внутреннее духовное состояние не должно нам позволять агрессивно вмешиваться в каноническое право той или иной страны. Духовенство и православный народ на Украине имели и имеют возможность реализовывать свои религиозные чувства в лоне Святой русской церкви. Московская Патриархия оказывала помощь и поддержку Украине в становлении и развитии церковных приходов, поддержку в воспитании духовных кадров. И отделяться от родной матери – Русской православной церкви – невозможно. Мы, православные народы, должны объединиться. Очень агрессивно и болезненно проходит вмешательство Вселенского патриарха, создающего церковный раскол на Украине. Духовные канонические вопросы должны решаться очень осторожно. Мы должны проявлять взаимоуважение, христианскую любовь, терпение. Иначе положительных результатов не будет. При такой напряженной ситуации нельзя допустить физического противостояния, что неприемлемо для церкви и православия. Любыми путями надо сохранить мир. Необходимо решать этот вопрос в духе любви. Русский народ боголюбивый, жизнерадостный, трудолюбивый, он сохранил свои святыни в трудных обстоятельствах, пережил страшные войны. Но сегодня восстанавливаются церкви, становится более восстребована духовная литература. Русская церковь дала многое не только своему народу, но и всему миру – зодчество, историю, летописи, поэзию, прикладное искусство, архитектуру, оставила великую сокровищницу – духовное наследие. Украинский народ должен призадуматься над тем, что он не должен отдаляться от родной русской церкви, отходить от своих единородных братьев. Вместо того, чтобы объединяться, мы разделяемся. А мы знаем, кто нас разделяет? Враг человеческого рода – дьявол. Поэтому мы всеми силами должны выполнять Божии заповеди, вести духовную борьбу и объединяться под покровом Русской православной церкви. Иерархи Вселенской патриархии должны задуматься над тем, как объединить народы, а не разделять их, идти по стопам Господа нашего Иисуса Христа, который ведет нас к объединению.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ