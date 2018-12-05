КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НЕ ПУСКАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОБОКУ

Недавно депутаты Сухумского городского собрания выступили с инициативой проведения досрочных президентских выборов, то есть на 5-6 месяцев раньше, чем положено по Конституции.

На первый взгляд, вопрос актуальный, необходимый и даже важный для нашей социально-экономической жизни. Но когда слушаешь городских депутатов, а потом представителей нынешних оппозиционных сил, выступивших на недавнем собрании, становится понятно, что кем-то поставлена задача не дать доработать нынешней власти и, в первую очередь Президенту – до конца срока (до лета 2019 года).

Обществу стали предлагать схему: «Если не нравится руководитель, его надо убрать». Она внедряется в сознание людей через выступающих с «примерами» плохой работы руководителя и его команды. Естественно, у людей появляются нервозность и сомнения, а это хорошая подпитка для любых дальнейших действий. Причем в течение четырех лет приводятся одни и те же «плохие» факты, носящие общий характер. Хотя мы видим, что одни и те же проблемы не были решены прошлой, прежней властями, а почему-то перетягиваются на будущее.

Надо отметить, что примеры нездоровых событий, деяний, происшествий сопровождают нашу жизнь на протяжении последних двадцати лет. Смешно и непонятно становится, когда с «обличительными фактами» начинают выступать лица, которые уже занимали (и не один год!) ответственные посты в государственных структурах.

Почему-то все предыдущие годы мы так и не смогли снизить уровень коррупции, наркомании, навести порядок на дорогах, не смогли пополнить нашу казну собственными деньгами и создать, как мы хотим, спокойную, благоприятную обстановку в стране для ее развития и роста благосостояния нашего населения.

А сегодня вдруг все кто по какой-то причине отлученные от власти «видят пути выхода из создавшегося положения». А не происходит ли передергивание фактов в борьбе за теплые места? Потому что они связаны с доступом к большим деньгам и личным желанием хоть раз в жизни пожить по-человечески? Да, сегодня не все так гладко, как хотелось бы, но не так уж катастрофически, как хочется некоторым преподнести.

Нелюбовь к этой власти недовольных групп вызвана тем, что власть прикрыла кормушки от государственного пирога. Не стала делиться откатами, процентами с теми, кто этого ожидал, давая нам деньги. Как можно не заметить, что мы стали выдавать кредиты и деньги нередко из своего бюджета под целевые проекты, работающие на страну.

Сегодня у нас немало предпринимателей, которые своими силами и при определенной помощи государства продолжают работать, производить продукцию и платить налоги. Таких бизнесменов сейчас не меньше, чем было до 2014 года.

Но почему-то после того памятного года через нашу газету прошли сотни предпринимателей, которые стали закрывать свои ООО, ИП, СП и т.д. Оказалось, что большой свободный доступ получения денег от государства исчерпан, налоги не оплачены, а чтобы их не платить как штраф, лучше быстро самоликвидироваться. Никто не замечает, что государственный бюджет за несколько лет вырос уже до 5 миллиардов рублей за счет собственных денег.

Я тоже говорю: «А что мне от этого, если зарплата бюджетников не растет, как и пенсия стариков?» Но уже то, что деньги государство может зарабатывать само, постепенно покрывает свои расходы, выделяет на проекты свои деньги, чуть успокаивает. Это и есть жизнь и развитие самостоятельного и независимого государства.

А мы кем себя считаем? Страной, постоянно готовой ждать помощи откуда-либо и вечно просить?

Как было раньше, так и сейчас, во власти находятся некоторые чиновники, готовые запустить руку в госкарман.

Нам необходимо, выявив таких, провести с ними для начала «профилактическую» работу, чтобы они вернули взятое и отдали в пользу государства построенное ими на нетрудовые деньги. Или применить в рамках закона наказание, которое будет для других примером, что так жить нельзя. Но почему-то у нас все годы на первый план выходит определение: «Родственник, сват, брат, племянник». Поэтому, когда кто-то говорит: «Раньше было хорошо, а сейчас очень плохо», он однозначно лукавит или ностальгирует по большим финансам, к которым привык.

К любой власти можно предъявлять кучу претензий и вопросов. Тем более что за 25 лет мы хорошо увидели, кто какой проявлял стиль работы, как делал набор команды, осуществлял проекты, задачи. И почему-то все 25 лет мы проявляем ко всем президентам и их командам недовольство? А мы знаем вообще, кого хотим видеть на этом месте? А кто смело может утверждать, что именно следующий кандидат в президенты сделает для каждого гражданина, а значит, и для страны в целом что-то сверхъестественное? Особенно если придут к власти те, кто уже там был. Мы пока не привыкли к тому, что родственники, друзья действительно дороже всякого золота, но строить страну на этой основе – это путь постоянных споров, раздоров, недовольств и негативных событий. Мы пока стараемся убедить друг друга, кто больше волнуется за страну и любит ее всей душой, забывая, что на нее надо просто работать, а не путать ее интересы со своим карманом.

Когда депутаты городского Собрания предлагали перенести выборы в президенты на более ранний срок, они должны были понимать, что протаптывают дорожку не будущему президенту взамен нынешнего, а создают прецедент для дальнейших тихих, громких смещений, замен, отлучения от власти руководителя страны. Этот плохой пример, который может заработать в республике, и в районах в том числе как постоянно повторяющееся явление.

Как вы думаете, будет ли тогда республика носить гордое название Независимого, самостоятельного субъекта международного права?

Мы с вами прекрасно понимаем, что происходит в банановых странах. Когда депутаты городского Собрания предлагали провести президентские выборы в апреле 2019 года, они выдвинули лозунг: «Летний сезон должен пройти спокойно. Люди должны заработать».

На первый взгляд, такая забота и беспокойство о людях должны были сыграть положительную роль для народных избранников. Но большая часть населения восприняла это по-другому: «Мы что, такие дикие, неуравновешенные, и не можем провести выборы президента тихо и нормально? Что они думают, что из-за президентов мы пойдем на схватку друг против друга? А может, лучше проводить эту кампанию именно летом, когда кругом гости? Тогда мы можем доказать самим себе, что у нас соблюдаются национальные традиции, которые способствуют выражению своей гражданской позиции без эмоций, диких всплесков поведения и крикливых обвинений. В конце концов, мы будем гордиться собой, что сохранили свое человеческое лицо и совесть. В окружающем нас мире точно скажут и увидят, что молодая страна и народ изменились к лучшему. И не только из-за президентских выборов».

Небольшой опрос в Сухуме показал, что подавляющее большинство горожан хорошо видят проблемы нашей республики и причины ее возникновения. Не считают нынешнюю власть чрезмерно слабой. Но предлагают ей на некоторые вызовы не просто говорить и рассуждать, а делать более решительные действия в рамках, предусмотренных законом. Нет понимания у горожан в том, что замалчиваются дела по ранее озвученным вопросам о массовой раздаче абхазских паспортов в восточной части Абхазии гражданам Грузии, попытки захвата МВД и др.

Возникшие сегодня вопросы слабого наведения порядка в вождении автотранспорта на наших дорогах имеют давний стаж нерешения проблемы, которую можно приписать любой прежней власти. А способствование освобождению лиц, завозящих, распространяющих наркотические средства, – тоже тема не сегодняшнего дня.

Подавляющее большинство среди опрошенных горожан отмечает, что все неприглядные, негативные действия в обществе происходят не оттого, что президенты не могут работать, а оттого, что многие нашумевшие преступления, правонарушения, инциденты остались ненаказанными, и это породило вседозволенность.

А такое всегда выходит боком Стране, Народу, Власти.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА