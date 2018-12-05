СОХРАНИМ ЗЕЛЕНОЕ БОГАТСТВО СТРАНЫ

С приближением новогодних праздников возникает проблема обеспечения населения ёлками.

На протяжении послевоенных лет органы лесного хозяйства обеспечивали новогодними ёлками детские сады, школы, общественные организации, воинские части, госучреждения городов и районов республики.

Заготовка осуществлялась лесхозами в пихтовых молодняках выборочно в пределах нормативов лесовосстановления в местах с достаточным количеством подроста.

По мере освоения площадей вблизи лесовозных дорог пришлось перенести заготовку в глубь лесных массивов. Ели стали вывозить на лошадях к местам возможной посадки вертолёта.

На данный момент запасы допустимой заготовки пихтового молодняка исчерпаны. Положение усугублено и самовольными массовыми рубками ёлок населением для реализации. Несмотря на принимаемые меры, вырубку не удалось искоренить.

В связи со сложившейся критической ситуацией, которая может привести к смене ценных пород (пихта, ель) малоценными или зарастанию сорной растительностью, Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23.11.18 года, № 590-р на территории страны запрещена заготовка елей и пихты для проведения новогодних праздников. Даны поручения соответствующим структурам усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресекать факты самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации.

Администрациям районов и г.Сухума рекомендовано использовать искусственные новогодние ели.

В последние годы значительно увеличился ввоз в республику новогодних ёлочек, выращенных в специальных питомниках в РФ, что позволило снять проблему дефицита.

Государственное управление лесного хозяйства обращается к населению с просьбой приобретать завезенные ели только в установленных местах, при наличии у продавцов подтверждающих документов, что будет способствовать прекращению самовольных рубок в больших масштабах.

Призываем не проходить мимо нарушений по отношению к нашему зелёному богатству, будь то в лесу или парке.

Только совместными усилиями нам удастся добиться успехов в сохранении нашей природы для будущих поколений.

Управление лесного хозяйства РА

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: обществоАвтор: Управление лесного хозяйства РА