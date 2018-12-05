ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ГАГРСКОМ ЛИЦЕЕ-ИНТЕРНАТЕ

Гагрский лицей-интернат в очередной раз распахнул свои двери для гостей. Программа мероприятия была весьма насыщенной и разнообразной. Помимо открытых уроков по таким предметам, как география, химия, также была продемонстрирована и внеклассная работа – по ментальной арифметике, робототехнике и литературному чтению. В последнем кружковом занятии был проведен конкурс чтецов, посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания Независимости Абхазии Россией. На уроках и занятиях присутствовали специалисты Министерства образования и науки РА, учителя Калдахуарского, Сухумского и Очамчырского лицеев-интернатов и учащиеся Сухумского лицея-интерната. Приветствуя гостей, директор Гагрского лицея-интерната Лиана Пилия отметила, что они тесно взаимодействуют с интернатами Абхазии для того, чтобы делиться опытом и повышать свой профессиональный уровень.

Заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия отметила важность проведения такого рода мероприятий: «Здесь присутствуют молодые учителя, которые обмениваются опытом. Это очень важно для успешного развития учебно-воспитательного процесса».

По завершении открытых уроков был проведен анализ и разбор по каждому из них. Присутствовавшими гостями была отмечена хорошая подготовка учеников, профессиональный подход преподавателей.

Подобные взаимопосещения уроков учителями будут практиковаться и в дальнейшем.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»