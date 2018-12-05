НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Сегодня казаки-ветераны боевых действий и казаки Черноморского Казачьего войска Абхазии во главе с Войсковым атаманом В.Н. Мироненко и заместителем Н.Б. Горяиновой, совместно с Международным поисково-мемориальным содружеством «Курск» (руководитель Ежи Тыц и заместитель Худаяров Шакир) установили памятную плиту участнику Отечественной войны народа Абхазии, награжденному орденом Леона и медалью «За отвагу» (посмертно), Валерию Ивановичу Харазия.

Месяц назад, когда казаки приезжали наградить Георгиевским крестом мать героя, тоже участницу Отечественной войны народа Абхазии и не менее героическую женщину Лейлу Ивановну Харазия, в разговоре выяснилось, что возле р.Гумисты стоит памятник ее сыну, но он в плачевном состоянии. На обратном пути в Сухум гости остановились возле мемориала. Долго искали плиту. Нашли. Действительно, состояние плиты было ужасное, она была просто прислонена к скале и выцвела до такой степени, что ни надписи, ни портрета не было видно. Только намочив водой, можно было разглядеть лицо и дату смерти. Поэтому было принято решение сделать новый памятник. К сожалению, Лейла Ивановна не присутствовала во время установки памятника ее сыну.

На вопрос: «Почему вы это делаете?», однозначно не ответить. Если сегодня мы, сотню раз проезжая мимо памятников павшим в войне героям, не замечаем одной упавшей и стертой плиты, то завтра мы не заметим, как упали они все... И чтобы этого не произошло, мы должны внимательно относиться к таким вещам, хранить и беречь свою историю, помнить о подвигах и героях, их совершивших во благо мира в стране, растить детей в уважении и любви к своей Родине, ее истории и культуре.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЧКВА