ПРИКАЗ №30

ОБ ОХРАНЕ В НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД ХВОЙНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ (ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ) И ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В целях предотвращения самовольных рубок хвойных насаждений на новогодние ёлки ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам Гагрского (Э.З. Бганба), Гудаутского (Д.В.Таркил), Сухумского (Д.М.Аргун), Гулрыпшского (А.Г.Харазия), Очамчырского (Т.К.Сангулия), Ткуарчалского (Н.В.Аргун), Галского (В.Л.Джопуа) лесхозов, Пицунда-Мюссерского (Б.Д.Джергения) и Псху-Гумистинского (В.З.Авидзба) заповедников, АбНИЛОСа (В.Д.Лейба) силами штата государственной лесной охраны совместно с работниками правоохранительных органов установить дежурства с устройством шлагбаумов и рейды с 15 по 31 декабря с.г. в местах, где возможна вырубка хвойных насаждений и их незаконная реализация.

2. Усилить широкую агитационно-пропагандистскую работу среди населения с целью предотвращения незаконных рубок хвойных пород.

А.АШХАЦАВА, начальник Госуправления лесного хозяйства РА

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: А.АШХАЦАВА, начальник Госуправления лесного хозяйства РА