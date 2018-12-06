ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ

На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия приняты постановления об утверждении целевых программ Министерства здравоохранения на 2019 год. Представила документы заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.

Рассказывая о целевой программе «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия», она отметила: «В прошлом году мы заявляли 40 миллионов рублей, в этом году делаем то же самое. Однако хотелось бы отметить, что в прошлом году из тех средств, что были отпущены на эту программу, 20 миллионами рублей были покрыты долговые обязательства».

Также А. Ардзинба представила программу «Совершенствование специализированной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях РА», отметив: «Программа составляет 10 миллионов рублей и направлена на эндопротезирование граждан Абхазии, независимо от категории. Это граждане, которые обращаются по потребности, чаще всего это экстренные случаи. Министерство здравоохранения предоставляет протезы для имплантации».

В целевой программе «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения РА» заявленная сумма составляла 51 миллион рублей. При этом А.Ардзинба подчеркнула: «На сегодняшний день после согласования она составляет 30 миллионов рублей. Обращаю внимание на то, что 21 миллион рублей недостающих денег – это ежедневные расходные материалы, поэтому в последнем квартале не хватит средств для всех лечебно-профилактических учреждений РА».

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Также на заседании Кабинета Министров РА принято Постановление об утверждении ведомственной целевой программы на 2019 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА».

Документ представила заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба: «Министерством здравоохранения РА была заявлена сумма в 60 миллионов 73 тысячи рублей. После согласования со всеми заинтересованными ведомствами данная сумма была одобрена. Она была немного изменена ввиду того, что были добавлены несколько человек для проведения процедуры. В прошлом году сумма составляла на 3 миллиона меньше».

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс