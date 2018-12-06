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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ 06.12.2018

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ

На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия приняты постановления об утверждении целевых программ Министерства здравоохранения на 2019 год. Представила документы заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.

Рассказывая о целевой программе «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия», она отметила: «В прошлом году мы заявляли 40 миллионов рублей, в этом году делаем то же самое. Однако хотелось бы отметить, что в прошлом году из тех средств, что были отпущены на эту программу, 20 миллионами рублей были покрыты долговые обязательства».

Также А. Ардзинба представила программу «Совершенствование специализированной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях РА», отметив: «Программа составляет 10 миллионов рублей и направлена на эндопротезирование граждан Абхазии, независимо от категории. Это граждане, которые обращаются по потребности, чаще всего это экстренные случаи. Министерство здравоохранения предоставляет протезы для имплантации».

В целевой программе «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения РА» заявленная сумма составляла 51 миллион рублей. При этом А.Ардзинба подчеркнула: «На сегодняшний день после согласования она составляет 30 миллионов рублей. Обращаю внимание на то, что 21 миллион рублей недостающих денег – это ежедневные расходные материалы, поэтому в последнем квартале не хватит средств для всех лечебно-профилактических учреждений РА».

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Также на заседании Кабинета Министров РА принято Постановление об утверждении ведомственной целевой программы на 2019 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА».

Документ представила заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба: «Министерством здравоохранения РА была заявлена сумма в 60 миллионов 73 тысячи рублей. После согласования со всеми заинтересованными ведомствами данная сумма была одобрена. Она была немного изменена ввиду того, что были добавлены несколько человек для проведения процедуры. В прошлом году сумма составляла на 3 миллиона меньше».


Номер:  130
Выпуск:  3731
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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