ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ ТРУДОВОЙ ВИЗЫ

На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия принято Постановление о внесении изменений в «Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденное Постановлением Кабинета Министров РА от 8 февраля 2017 года.

Представляя документ, начальник Государственной миграционной службы Алексей Аджинджал назвал конкретные изменения: «Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в республику в целях осуществления трудовой деятельности на срок до 1 года. Необходимо личное заявление иностранного гражданина для получения визы РА, поданное в МИД РА, либо в Государственную миграционную службу или приглашение на въезд в РА, оформленное в соответствии с настоящим Положением и порядком, установленным центральным органом государственного управления, уполномоченным выполнять выдачу виз».

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс