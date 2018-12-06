НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЁЛКУ

С 25 по 26 декабря двенадцать абхазских школьников по приглашению Администрации Президента России посетят главное детское новогоднее представление «Ёлка в Кремле» в Государственном Кремлевском Дворце. Об этом Апсныпресс сообщила главный специалист по администрированию информационных систем Министерства образования и науки Республики Абхазия Ирина Ласурия.

На «Ёлку в Кремле» поедут дети из малообеспеченных семей, а также школьники, достигшие успехов в учебе и принимавшие активное участие в школьных мероприятиях.

«Каждый год на главную ёлку России в Кремль съезжаются более 5 тысяч школьников из разных уголков России и дружественных ей стран. Юные гости Кремля обязательно получат новогодние подарки, для них будут организованы экскурсии по достопримечательностям Москвы», – сообщила Ирина Ласурия.

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс