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06.12.2018
Номер: 130
Выпуск: 3731
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАЗНАЧЕНИЕ
Указом Президента РА Рауля Хаджимба министром сельского хозяйства назначен Амиран Какалия.
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба представил коллективу Министерства сельского хозяйства нового министра Амирана Какалия.
Глава Правительства отметил: «Я уверен, что новый руководитель сочетает в себе качества опытного организатора. Планирование и управление, умение распределить имеющиеся ресурсы по различным направлениям – это основа развития в любой сфере».
Валерий Бганба подчеркнул необходимость развития фермерского хозяйства как одного из приоритетных направлений работы Министерства сельского хозяйства Абхазии.
Номер: 130
Выпуск: 3731
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА