НАЗНАЧЕНИЕ

Указом Президента РА Рауля Хаджимба министром сельского хозяйства назначен Амиран Какалия.

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба представил коллективу Министерства сельского хозяйства нового министра Амирана Какалия.

Глава Правительства отметил: «Я уверен, что новый руководитель сочетает в себе качества опытного организатора. Планирование и управление, умение распределить имеющиеся ресурсы по различным направлениям – это основа развития в любой сфере».

Валерий Бганба подчеркнул необходимость развития фермерского хозяйства как одного из приоритетных направлений работы Министерства сельского хозяйства Абхазии.

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА