Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял представителей официальной делегации Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации, прибывшей в Абхазию с трехдневным рабочим визитом.

Премьер-министр приветствовал гостей и отметил, что изучил итоги трехлетнего сотрудничества между службами двух стран в области методологии статистики.

«Практика показывает, что без статистических данных невозможно управление государством и развитие отдельных отраслей и секторов экономики, невозможно также обеспечивать оптимальные пропорции между ними. Сбор и обобщение множества данных о населении страны, предприятиях малого и среднего бизнеса позволяют предвидеть течение явлений и выбирать рациональные пути решения проблем. Сфере статистики мы стараемся уделить нужное внимание, мы рады тому, что сегодня Управление государственной статистики Республики Абхазия успешно взаимодействует с Федеральной службой Государственной статистики Российской Федерации, развивая и совершенствуя тем самым статистическую систему нашей страны», – сказал Валерий Бганба.

В свою очередь заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергей Егоренко поблагодарил Валерия Бганба за приём и рассказал об итогах сотрудничества с абхазскими коллегами:

«Мы приехали с очень важной миссией – подвести итоги нашей трехлетней работы. Трехлетний план мероприятий можно считать оконченным, в рамках этого документа мы успешно реализовали все намеченные планы, все мероприятия были проведены на высоком уровне и с высокой степенью эффективности. Я считаю, что ключевые вопросы развития статистической методологии Республики Абхазия можно считать закрытыми. Мы работали по расчетно-экономическим показателям, по расчету внутреннего валового продукта, это, наверное, самые главные темы, которые изначально были заложены в наше сотрудничество».

Егоренко также отметил, что за период работы по отраслевой статистике у абхазских коллег были запросы на консультирование в области статистики здравоохранения, по статистике строительства, по исследованию предприятий.

Номер: 130Выпуск: 3731Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс