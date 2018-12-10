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Выборы в ДНР и ЛНР

В начале ноября в Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы глав ДНР и ЛНР. Уверенную победу в них одержали временно исполняющие обязанности глав республик Денис Пушилин (в ДНР) и Денис Пасечник (в ЛНР). Кроме того, жители обеих республик выбирали новый состав Народных Советов. Несмотря на то что народные республики Донбасса сегодня переживают не самые лучшие времена – непростое положение в социальной и экономической сферах усложнено неопределённостью в отношениях с Украиной – выборы прошли на высоком уровне и при большой активности.

Выборы депутатов Народных Советов Донецкой и Луганской республик были очередными, а вот выборы глав республик Донбасса – внеочередными, так как этим летом в результате покушения погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. После его гибели временно исполняющим обязанности был назначен Денис Пушилин. Немного ранее, в ноябре 2017 года, тоже не по своей воле, но не так трагично, покинул свой пост глава ЛНР Игорь Плотницкий. После сложения полномочий предыдущим главой Пасечник стал и.o. главы ЛНР. Результаты прошедших выборов таковы: глава ДНР получил 69,9 процентов голосов избирателей, а главу ЛНР поддержали 68,3 процента проголосовавших. Явка составила 80 процентов избирателей. На выборах же в Народный Совет участвовали по две общественные организации. Это «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» в ДНР и «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз» в ЛНР. Первые общественные организации сформированы вокруг фигур руководителей, они и победили в выборах Народного Совета. За «Донецкую республику» проголосовали 72,5 процентов избирателей, а за «Мир Луганщине» – 74,12 процентов.

Украина не признает эти выборы. Петр Порошенко называл их «фейковыми» и призвал в них не участвовать. Однако на выборы в Донецкую и Луганскую народные республики приехала представительная делегация из России, Южной Осетии. Кстати, это единственная республика, которая на сегодняшний день признала ДНР. Были также международные наблюдатели из Италии, Германии, Финляндии и многих других стран. На выборах в ДНР и ЛНР были международные наблюдатели и из Абхазии. Среди них – председатель ЦИК РА Тамаз Гогия, у которого взяла интервью корреспондент газеты «РА» Эсма Арджения.

– Тамаз Юрьевич, что вы можете сказать о выборах в ДНР и ЛНР? Как они прошли?

– Я посетил в качестве международного наблюдателя ДНР, а в ЛНР были направлены два члена ЦИК РА – Астамур Пачалия и Алексей Романенко. Со стороны законодательного органа были приглашены также депутаты Народного Собрания – Парламента РА, а по линии исполнительной власти – представители МИД РА. Несмотря на то что выборы проводились на фоне непрекращающихся боевых действий, они прошли на высоком уровне, без каких-либо эксцессов. Должен отметить высокую явку населения. Выборы представляли собой государственный праздник с концертом, ярмарками. Общее число избирателей только по ДНР – 1 млн. 600 тысяч человек. Выборы в Донецкой Народной Республике отчасти напомнили мне наши первые выборы в Абхазии. Чувствовалась сплоченность людей, ведь у них цель одна – добиться стабильности и признания независимости. Правда, отдельные кандидаты на пост главы ДНР высказывались в пользу воссоединения с Россией. В этом и была некая оппозиционность. Что касается самого процесса голосования, то выборы глав и депутатов Народных Советов проходили одновременно. Избиратели получали по два бюллетеня для голосования. То есть на одном же участке они могли голосовать как за главу республики, так и за общественную организацию.

– Интересно, насколько выборные законодательства Абхазии и ДНР схожи или же отличаются?

– В наших законодательствах существуют определенные схожести и различия, но говорить о преимуществе в различиях мне бы не хотелось, или давать какую-то оценку, так как это сугубо внутреннее дело наших республик. Кроме того, реалии сегодняшнего дня для каждых из сторон диктуют свои условия поведения. Наверное, это основное обстоятельство, указывающее на существующие различия.

Вот, например, что касается выборов в законодательный орган, то если у нас выборы проводятся по одномандатной системе, то у них – по спискам общественных организаций. Это, наверное, самое основное различие. А вот в отношении выборов главы республики ярко выраженных различий нет. Есть определенные детали, которые, как я говорил выше, основаны на существующей ситуации в международном политическом плане.

Кроме того, существуют определенные сложности по документам, удостоверяющим личность. Этап, который в свою очередь мы проходили тогда, когда нам было разрешено участвовать в голосовании по разным видам документов.

В процессе проведения выборов избирателям предоставлялась беспроигрышная лотерея для стимулирования явки, хотя порога явки у них нет. В соответствии с избирательным законодательством избранным считается кандидат, получивший наибольшее, по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами, число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По всему региону было развешено не так много агитационных материалов в пользу того или иного кандидата или общественной организации, как это принято у нас. С чем это связано? Возможно, существующей сложной обстановкой на фоне боевых действий.

Наблюдателей от кандидатов, как по выборам главы, так и в Народный Совет, было немного. С одной стороны, это право предоставляется кандидатам, которым они могли воспользоваться, а с другой стороны, это проявляло сплоченность и доверие населения к выборному процессу. Но тем не менее, у кандидатов на пост Главы республики были различия в своих предвыборных программах, основной из которых – это противовес создания суверенного государства с воссоединением с Россией.

– Что-то мы могли бы перенять у них?

– Я бы не хотел давать такого рода оценки, которые могли бы детализировать отдельные пункты наших законодательств. Как я говорил ранее, каждая из сторон усовершенствует свою нормативно-правовую базу, исходя как из внутриполитической, так и внешнеполитической ситуации в стране. Но а если говорить, что мы бы могли перенять, то я бы перефразировал это по-другому: не что перенять, а что воссоздать – а воссоздать необходимо такую же сплоченность населения, какая на сегодняшний день в ДНР и какая была у нас в самые тяжелые времена.

– Что эти выборы дадут обеим республикам? Мнение у экспертов разное. Одни говорят, что выборы подтвердили ранее взятый курс на интеграцию республик с Россией. Другие же считают их шагом к признанию республик, так как выборы — это один из способов легализации этих республик и признания их как государств со стороны России по образцу Абхазии и Южной Осетии.

– ДНР и ЛНР формируют органы государственной власти и управления. Эти выборы дадут возможность управлять своими самопровозглашенными республиками, которые пытаются добиться суверенитета. Я думаю, жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках должна измениться к лучшему. Они стремятся к этому. Правда, все зависит не только от ДНР и ЛНР. Все мировое сообщество следит за процессами на Украине. Однако в рамках Минских соглашений действия самопровозглашённых республик абсолютно законны. Кроме того, международное право на самоопределение никто не отменял. Будут ли они суверенными государствами вне политического влияния Украины, никто пока не знает. Ещё неизвестно, как все сложится в дальнейшем. Если Украина будет отвергать все ранее достигнутые соглашения и не прекратит попытки решить ситуацию силовым методом, есть вероятность того, что Россия может признать суверенность государств. Кстати, на сегодняшний день ДНР признана Республикой Южная Осетия. Выборы в ДНР и ЛНР продемонстрировали Украине, что республики являются состоявшимися государствами, которые намерены сохранить свой статус.

Что касается мнений экспертов, которые прогнозировали дальнейшее развитие внутриполитических событий в ДНР, связанных с курсом на суверенитет или воссоединение с Россией, то по результатам прошедших выборов, исходя из предвыборной программы победившего кандидата, можно с уверенностью сказать, что население ДНР приняло курс на самостоятельность.

– Что вы в целом можете сказать об уровне жизни в обеих республиках?

– Несмотря на то что мне не удалось посетить ЛНР, я думаю, что ситуация как политическая, так и экономическая абсолютно одинаковая в обеих республиках.

Потенциал у обеих республик огромнейший, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, однако все обусловлено существующей обстановкой.

На фоне непрекращающихся боевых действий, несмотря на то что активной фазы на сегодняшний день нет, ситуация в экономическом плане, на первый взгляд, непростая. Хотя уровень жизни по официальной статистике не ниже нашей, разница в том, что у нас помимо всего прочего существует т.н. сельский фактор и курортный сезон, за счет которого доходы населения Абхазии значительно выше, чем в ДНР и ЛНР.

Как известно, основной экспортной продукцией на Донбассе является уголь. Сложности с его реализацией напрямую влияют на социально-экономическую составляющую.

В приграничных районах в зоне боевых действий наблюдается огромный отток населения как в глубь страны, так и за ее пределы, что также отрицательно влияет на социально составляющую ситуацию.

– Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы.

– Спасибо вам.

P.S. В середине ноября Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба принял участие в церемонии инаугурации главы Донецкой Народной Республики.

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ