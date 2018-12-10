ПАМЯТИ АБХАЗСКОГО ЖУРНАЛИСТА

В Музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба прошел круглый стол, посвященный 80-летию абхазского журналиста, бывшего редактора Гудаутской районной газеты «Бзыбь» Нурбея Лушба. В мероприятии приняли участие родственники Нурбея Лушба, журналисты, общественные деятели, активисты национально-освободительного движения.

Открывая встречу, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал о трудовой деятельности Нурбея Лушба: «Абхазская журналистика прошла большой и сложный путь. Особое место в ней занимает газета «Бзыбь». На страницах газеты публиковались материалы истинных патриотов, известных в республике общественных деятелей, ученых, писателей, поскольку других возможностей противостоять антиабхазской пропаганде грузинских СМИ в то время у них не было. Высокий читательский интерес к газете, ее актуальность и авторитет – в большей степени заслуга редактора. Но самые важные решения он всегда принимал, советуясь с коллегами, прислушиваясь к мнению своих товарищей. Не так просто было в те годы удостоиться звания «Заслуженный журналист Абхазской АССР». Районная газета «Бзыбь» именно в те годы, когда ею руководил Нурбей Лушба, стала своеобразным рупором волеизъявления абхазского народа, абхазской интеллигенции. Особенной популярностью издание пользовалось в 70-е и 80-е годы, когда на страницах газеты публиковались острые и злободневные материалы, объективно отражающие политическую ситуацию, складывающуюся в Абхазии в тот период».

«Бзыбь» стала единственным изданием, осмелившимся опубликовать в 1978 году письмо представителей абхазской интеллигенции, адресованное центральным органам власти СССР, которое затем получило название «Письмо 130-ти».

Отдельно Руслан Хашиг остановился на биографии журналиста: «Нурбей Ладикович Лушба родился в 1938 году в селе Абгархук Гудаутского района. Он начал свою трудовую деятельность в районной газете в 1954 году в качестве корректора, когда у него еще не было даже оконченного среднего образования. Позже был переведен литературным сотрудником. После окончания Сухумского пединститута в 1965 году был назначен заместителем редактора, а в 1967 году главным редактором газеты «Бзыбь». Проработал в ставшей ему родной газете бессменно около 25 лет, до конца своей жизни».

В свою очередь нынешний редактор газеты «Бзыбь» Лаврентий Губаз, вспоминая Нурбея Лушба, отметил, что те, кто успел поработать с ним, всегда ставят его в пример молодым сотрудникам и работают, следуя его наставлениям. «Профессионализм Нурбея Лушба заслуживает особого почета. Мало кто сейчас владеет такими навыками в журналистике».

По словам Гарри Купалба (в те годы заместитель председателя отдела пропаганды и агитации, председатель общего отдела Гудаутского райкома КПСС), тираж газеты «Бзыбь» составлял от 8 до 10 тысяч экземпляров в год. На нее подписывались все районы республики. Содержание ее материалов было весьма интересно и критично. Вся информация о событиях, происходивших в стране, была на страницах газеты.

В завершение встречи участникам круглого стола был продемонстрирован видеоролик о жизненном пути абхазского журналиста Нурбея Лушба.

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс