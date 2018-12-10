БРИФИНГ ПО ИТОГАМ САММИТА «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»

В Москве, в конференц-зале Министерства иностранных дел РФ, 4 декабря представитель Президента РФ в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш провела брифинг по итогам прошедшего в Аргентине саммита «Большой двадцатки». Участниками брифинга стали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Российской Федерации, в том числе сотрудники Посольства Республики Абхазия в РФ, журналисты.

Как отметила Лукаш, наиболее спорными темами при составлении итоговой декларации стали мировая торговля, климат и миграция. Стороны также приняли решение реформировать ВТО. Представитель Президента полагает, что мировые экономики прошли острую фазу торговых разногласий.

Соб.инф. (Москва. По телефону.)

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.