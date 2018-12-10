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10.12.2018
Номер: 131
Выпуск: 3732
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.
БРИФИНГ ПО ИТОГАМ САММИТА «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»
В Москве, в конференц-зале Министерства иностранных дел РФ, 4 декабря представитель Президента РФ в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш провела брифинг по итогам прошедшего в Аргентине саммита «Большой двадцатки». Участниками брифинга стали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Российской Федерации, в том числе сотрудники Посольства Республики Абхазия в РФ, журналисты.
Как отметила Лукаш, наиболее спорными темами при составлении итоговой декларации стали мировая торговля, климат и миграция. Стороны также приняли решение реформировать ВТО. Представитель Президента полагает, что мировые экономики прошли острую фазу торговых разногласий.
Соб.инф. (Москва. По телефону.)
Номер: 131
Выпуск: 3732
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.