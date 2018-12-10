ДИПЛОМАТЫ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

Россия – Абхазия

Посольством Республики Абхазия в РФ был дан дипломатический прием в честь десятилетия учреждения в Российской Федерации первого Посольства Республики Абхазии.

На торжественном приеме присутствовали ответственные работники Министерства иностранных дел РФ, представители ряда иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в России, в частности, посольств Южной Осетии, Сирийской Арабской Республики, Венесуэлы, Никарагуа.

Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский поздравил всех со знаменательной датой и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с Посольством Республики Абхазия во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Игорем Ахба.

В свою очередь И.Ахба искренно поблагодарил за поздравления, отметив, что этот год для Абхазии был богат на знаменательные даты – это 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, 10-летие признания Россией независимости нашей страны и основания Посольства. «Посольство готово, как и прежде, достойно представлять и защищать интересы Абхазии и содействовать укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией», – подчеркнул Посол И.Ахба.

Первое Посольство Республики Абхазия было учреждено 13 ноября 2008 Указом Президента Республики Абхазия Сергея Багапш после признания Россией независимости и суверенитета Абхазии и установления между странами дипломатических отношений.

Соб.инф.

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.