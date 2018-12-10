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10.12.2018
Номер: 131
Выпуск: 3732
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2017 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2017 год по доходам в сумме 141 704,0 тыс. рублей (Приложение №1) и по расходам в сумме 129 756,8 тыс. рублей (Приложение №2), остаток денежных средств на 1 января 2018 года в сумме 14 704,3 тыс. рублей.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 8 ноября 2018 года
Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
16 ноября 2018 года,
№ 4688-c-VI
Номер: 131
Выпуск: 3732
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия