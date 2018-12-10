Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2017 год

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2017 год по доходам в сумме 141 704,0 тыс. рублей (Приложение №1) и по расходам в сумме 129 756,8 тыс. рублей (Приложение №2), остаток денежных средств на 1 января 2018 года в сумме 14 704,3 тыс. рублей.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 8 ноября 2018 года

Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

16 ноября 2018 года,

№ 4688-c-VI

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия