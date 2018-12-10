В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА

4 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Распоряжение в целях решения вопросов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов на полигоне в городе Сухуме.

Администрации города Сухум поручено в двухнедельный срок осуществить:

– устройство дополнительного котлована для утилизации твердых бытовых отходов;

– устройство площадки для сброса твердых бытовых отходов;

– обеспечить подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него.

Администрации Гулрыпшского района поручено в установленном законодательством порядке выделить земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов.

Министерству финансов Республики Абхазия поручено оказать Администрации города Сухума финансовую помощь за счет республиканских источников финансирования для выполнения указанных мероприятий.

Министерству финансов также поручено не позднее первого квартала 2019 года начать финансирование работ по обустройству нового полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе и изыскать средства для приобретения специальной техники для вывоза и прессования твердых бытовых отходов.

Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Премьер-министра Республики Абхазия.

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс