1992-1993 ГОДЫ. БЫЛА ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил медали «За Победу» членам Комиссии по делам военнопленных и защите прав гражданского населения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Президент приветствовал гостей.

«Мне хорошо известна работа, которую вы делали. Иногда за суетой сегодняшних наших проблем забывается то, что было сделано в те годы, сколько человеческих жизней было спасено, сколько людей удалось сохранить, чтобы они не попали в жернова той сложнейшей ситуации. Я искренне благодарен каждому из вас. Мы должны помнить всех героев, ковавших Победу», – сказал Президент.

Руководитель Комиссии по делам военнопленных и защите прав гражданского населения в период Отечественной войны народа Абхазии Беслан Кобахия поблагодарил главу государства за высокую оценку деятельности Комиссии:

«Действительно, была проделана большая работа. Все ребята, которые были в составе Комиссии, участники боевых действий. Когда я их уговаривал войти в состав Комиссии, они соглашались только с условием, что будут ходить в наступления. Так оно и было. К великому сожалению, до сегодняшнего дня не дожили Джемал Смыр, Вахтанг Кобахия и Заур Возба. Но есть, слава Богу, их дети. Я благодарен, что Вы отметили работу Комиссии. Очень много людей сегодня живы благодаря труду, который вложили присутствующие здесь люди».

За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. медалью «За Победу» награждены:

1. Агрба Даур Гивиевич

2. Амичба Эсма Джотовна

3. Дгебия Джума Шотаевич

4. Зантария Резо Платонович

5. Лабахуа Елена Макбетовна

6. Лушба Адгур Нурбеевич

7. Тарба Медея Федоровна

8. Чайка Галина Александровна

Посмертно:

9. Возба Зураб Иосифович

10. Кобахия Вахтанг Анатольевич

11. Смыр Джемал Георгиевич.

На встрече Президент вручил орден «Ахьдз-Апша» третьей степени Беслану Кобахия.

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс