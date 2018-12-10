ПРЕЗИДЕНТ СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ОЧАМЧЫРСКИЙ И ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОНЫ

Глава государства осмотрел строительство детского сада в Очамчыре. Генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава доложил Президенту о том, на какой стадии находятся работы.

«Строительство дошкольного образовательного учреждения началось в июне прошлого года. Здесь стояло старое здание, мы его снесли и на его месте возвели новое. На данный момент все монолитные работы и кровля завершены. Также готовы вентиляция и внутренняя электропроводка. Сроки завершения объекта – 2019 год, конец первого полугодия. Садик рассчитан на 80 –100 мест. При нем будет площадка и все, что необходимо для такого рода учреждений», – сказал Темур Ткебучава.

Начальник Управления капитального строительства Игорь Миквабия сообщил, что в работе с фасадом здания использованы современные изоляционные материалы, которые способствуют экономии электроэнергии по меньшей мере в два раза.

Президент также осмотрел ход работ на автодороге «Ткуарчал – Бедия».

Руководитель ГК «Абхазавтодор» Борис Ачба пояснил, что дорожные работы на данном участке приостановлены, так как специалисты обнаружили проседание мостов: «Протяженность дороги 11 с половиной километров. Работы начались в 2017 году, но нам пришлось их остановить из-за того, что мосты начали проседать. Руководство страны взяло на себя постройку этих четырех мостов, и после этого работа будет продолжена. В связи с погодой мы переносим работы по укладке асфальта на первый квартал следующего года. Осталось проложить четыре километра. Жители сказали, что есть проблемы с трубами, будем смотреть, менять. Пока есть время, займемся этим».

Президент также посетил строительство Центральной районной больницы в Ткуарчале. Работы на данном объекте осуществляются за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава доложил Президенту о ходе строительных работ: «На данный момент закуплены кафель и плитка. Идет установка окон, противопожарных дверей в количестве 55 штук. Ведутся работы по электрике, кровельные работы завершены. На одном корпусе уже установили снегоуловители и перила. Инженерия практически завершена, имеются в виду работы, связанные с котельными и пожарным резервуаром. На данный момент занимаемся отделочными работами. На следующий год будем заниматься непосредственно фасадом».

Глава государства дал положительную оценку осуществляемым на объектах строительным работам.

Номер: 131Выпуск: 3732Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА