ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГРУЗИНСКОЙ АРМИИ – УГРОЗА АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

У наших соседей

Советник президента США Джон Болтон 26 октября посетил с рабочим визитом Грузию. Представитель Белого дома на встрече с главой военного ведомства Леваном Изорией обсудил вопросы углубления военно-технического сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси, а также укрепления обороноспособности Грузии, в том числе процесс перевооружения грузинской армии по стандартам НАТО.

Повестка переговоров подчеркивает, что США уделяют пристальное внимание вопросу переоснащения грузинских вооруженных сил. Однако, по мнению ряда экспертов, Соединенные Штаты, «заботясь» о боеспособности грузинской армии, преследуют в первую очередь собственные интересы. Вашингтон стремится продвигать продукцию национального военно-промышленного комплекса в различные регионы мира. На этом фоне необходимость соответствия вооруженных сил стран-членов НАТО стандартам военного блока используется США как предлог для навязывания Грузии своего вооружения. Кроме того, подобное обстоятельство служит официальным поводом для отсрочки принятия Грузии в Североатлантический альянс. При этом наличие у Чехии, Словакии и Польши на вооружении военной техники советского производства не помешало им стать полноправными участниками Североатлантического альянса. Вплоть до 2004 года Белый дом также «закрывал глаза» на использование Бундесвером истребителей МиГ-29, которые достались вооруженным силам ФРГ в наследство от Народной армии ГДР.

Между тем зависимость Грузии от США усиливается из-за кредитования Вашингтоном программ по перевооружению грузинской армии. Следуя рекомендациям покровителей из Вашингтона и не заботясь о благополучии собственных граждан, грузинские власти принимают безрассудные решения об увеличении расходов на оборону. Только за последние два года военный бюджет страны вырос с 280 до 320 млн. долларов. Стремясь заручиться поддержкой американского истеблишмента, правительство Грузии направляет собственных военнослужащих в Ирак и Афганистан для участия в миротворческих миссиях НАТО. Несколько десятков солдат и офицеров грузинской армии погибли в ходе боевых операций Североатлантического альянса. Грузинский военный эксперт, бывший командующий военно-воздушными силами Грузии Амиран Салуквадзе утверждает, что высшее военного руководство Грузии не предпринимает действенных шагов по укреплению обороноспособности армии. «Заявления о развитии оборонительных систем мы слышим уже от четвертого министра обороны, но дело так и не идет вперед», – подчеркнул военачальник.

Судя по всему, получение разорительных кредитов лоббируется отдельными представителями в высших эшелонах власти Грузии, став дополнительным источником доходов для чиновников правительства.

Недавние утверждения ряда СМИ о коррумпированности министра обороны Грузии Левана Изория лишь подтверждают этот факт.

На этом фоне население Грузии устало от недальновидной политики своих властей. Грузины не верят в обещания США и НАТО о скором вступлении в Североатлантический альянс. Так, согласно результатам опроса Национального демократического института Грузии количество граждан, выступающих против вступления страны в западный военный блок, увеличилось за последние шесть лет с 10 % до 20 %. Многие жители Грузии считают, что переговоры с Североатлантическим альянсом затянулись: в частности, 38 % опрошенных не уверены будет ли Тбилиси вообще предложено членство в НАТО, в то время как 16 % респондентов убеждены, что их страна никогда не станет участником организации.

Важно помнить: очередной раунд сближения Тбилиси с Североатлантическим альянсом представляет реальную угрозу безопасности Абхазии и Южной Осетии. Получив американское оружие, «ястребы» в Грузии могут вновь развязать войну с непокоренными республиками. В связи с этим инициатива грузинских властей «Шаг к лучшему будущему» теряет всякий смысл.

Безрассудность грузинских властей может спровоцировать новый конфликт в Южнокавказском регионе. В этих условиях рассчитывать на скорое разрешение противоречий Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом не приходится.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЮВО