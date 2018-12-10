В ПРОИГРЫШЕ – ПОТРЕБИТЕЛЬ

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Наверное, нет в Абхазии семьи, в которой бы время от времени не возникало вопроса об удивительном свойстве электрической лампочки – перегорать в течение недели с момента, как вы ее поменяли. Та же история с насадками для душа, кранами и прочими сантехническими комплектующими, которые за цену в пределах 150 – 200 рублей предлагают нам многочисленные магазины и магазинчики.

На днях знакомый таксист в сердцах посетовал, что датчик стартера, который он заказал в салоне автозапчастей и за который заплатил 1 200 рублей, не прослужил и полдня…

– Но вы же можете его поменять? – оптимистично предположила я.

В ответ бывалый водитель горько усмехнулся: – Да, я могу поехать и поругаться с тем, кто мне его привез, но денег мне все равно никто не вернет. Так бывало уже не раз.

Казалось бы, мелочь. Лампочка стоит 25 рублей. Насадка для душа – 150. Только в этом году я поменяла уже четыре насадки. И дело не в том, что я как-то небрежно обращаюсь с душем… Насадка стоимостью 150 рублей изначально рассчитана на то, что после одной-двух недель эксплуатации диск начинает пропускать воду совсем не там, где нужно.

С некоторых пор я с осторожностью отношусь ко всему, что покупаю: обувь, одежда, ткани, из которых потом будет сшита одежда, сумочки, инструменты для строительства, даже бытовая техника. Добротный внешний вид приобретаемых товаров ничего не значит. Я уже готова к тому, что после первой же стирки некоторые вещи потеряют цвет, форму, на них появятся предательские катышки, и значит вещи уже можно выбросить…

А вот семья моей подруги уже 60 лет готовит в духовке Simens, подаренной когда-то бабушке супругой барона фон Арденне, создававшего вместе с советскими учеными наш СФТИ, а в скольких домах «живут и работают» знаменитые швейные машинки Zinger, и вовсе не сосчитать.

Несколько лет назад мужчины нашей семьи обратили внимание на странное постукивание во время работы дрели. Дрель нам подарили, она была новая, современная и даже на вид очень эффектная. Старую дрель, принадлежащую еще моему папе, мы отнесли в сарай. Муж разобрал новую дрель, и оказалось, что важная деталь, которая должна быть привинчена болтом к стенке инструмента, не закреплена, и во время работы двигается и перетирает соседнюю деталь.

Муж сначала удивился, а потом сказал, что, судя по всему, это сделано намеренно. Через пару лет дрель выйдет из строя, и нам придется купить новую, а иначе она будет служить нам десятки лет, а производитель – изнывать от нетерпения, когда же мы снова обратимся к нему за товаром.

Муж разобрал папину дрель и показал мне, что все детали у нее внутри закреплены.

– Это надежная советская дрель, – объяснил он, – да впрочем, дело не в том, что она советская. Просто в семидесятые годы и в Европе, и в Америке, и в СССР продукцию делали на совесть, на предприятиях были ОТК, а теперь сам производитель заинтересован, чтобы его товар пользовался постоянным спросом. А какой может быть спрос, если рынок и так перенасыщен разнообразной продукцией! Так что «вечные» пылесосы, дрели, кофемолки и электрочайники никому не нужны!

Через некоторое время мы обнаружили такую же «уловку» в конструкции кофемолки знаменитой фирмы, кстати. Скажу сразу, что муж мой все эти «неполадки» устранил, так что нашу семью в качестве потенциальных покупателей в ближайшее время производители кофемолок и дрелей уже потеряли.

В связи с этим я вспомнила, как бабушка учила меня в детстве. «Есть пословица: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи», а мама поясняла: дешевая вещь недолговечна, а дорогая прослужит много лет.

Сегодня что-то происходит в нашем мире. На предприятиях закрываются ОТК, по-настоящему добротные качественные вещи стоят баснословно дорого, а за однодневные – практически одноразовые – приходится выкладывать несколько наших скромных абхазских зарплат.

Конечно, в наших магазинах можно купить вещи и добротного качества, например, настоящие турецкие, но как с первого взгляда распознать это качество?

Наша газета поднимает эту тему не в первый раз. Мы уже предлагали поставить вопрос на государственном уровне о создании службы контроля за качеством и экологической безопасностью завозимых товаров. Наша страна (как бы обидно это ни воспринималось), как по пословице, не настолько богата, чтобы наши граждане переплачивали за дешевые и некачественные вещи с таким трудом зарабатываемые деньги.

Нельзя допустить, чтобы в сегодняшней Абхазии вот так просто могли прижиться разлагающие привычки пресловутого общества потребления, которое возникло в США во второй половине 20 века.

Считается, что общество потребления порождено демократическими законами, но на самом деле это далеко не так. В действительности людям навязываются идеалы, отражающие интересы корпораций и банков, и человеку ничего не остается, как идти на поводу у навязанных ему правил – приобретать то, что приобретают все, то есть потреблять, жить и работать на благо производителей потребляемых товаров, с каждым днем все больше и больше превращаясь в «потребительскую машину».

Большинство моих знакомых жалуются на усталость, на то, что приходится много работать, и работа не заканчивается, и все это ради того, чтобы заработать как можно больше денег и купить на них товары сомнительного качества.

Еще раз замечу, Абхазия не готова становиться страной из потребительской зоны. Потому что при этом потребитель всегда остается в проигрыше.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА