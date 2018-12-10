ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия принято Постановление «Об утверждении норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте Республики Абхазия».

Представил документ министр финансов Джансух Нанба: «Данный документ предназначен для расчетов нормативного значения расхода топлива по месту потребления, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, обеспечения контроля в системе управления, формирования затрат расходов ГСМ при расчете налога на прибыль».

Министр финансов отметил: «Нормы расхода топлива являются обязательными для применения всеми предприятиями и организациями Республики Абхазия, независимо от форм собственности. Нормы расхода топлива подразумевают установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки и модификации».

По словам министра, предварительно Постановление было согласовано с Министерством юстиции РА, Министерством экономики, Министерством по налогам и сборам, Государственным управлением по транспорту, Управлением государственной статистики. Все замечания и предложения были учтены.

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс