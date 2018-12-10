Распоряжение Кабинета Министров РА

О переносе выходного дня 29 декабря (суббота) на 31 декабря (понедельник) 2018 года

В соответствии с частью 4 ст. 99 Трудового кодекса Республики Абхазия от 10 октября 2016 года №4246-с-V: 1. Перенести выходной день 29 декабря (суббота) 2018 г. на 31 декабря (понедельник) 2018 г., объявив 29 декабря (субботу) рабочим днем, а 31 декабря (понедельник) – нерабочим днем.

2. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Апсныпресс», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.

В.БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум, 30 ноября 2018 г., № 205

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: политикаАвтор: В.БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия