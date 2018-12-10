БУДЕТ ПРОВЕДЕНА РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

К этому решению пришли участники туристического форума «Visit Apsny», анализируя его итоги

В конференц-зале Торгово-промышленной палаты РА были подведены итоги Второго туристического форума «Visit Apsny». В мероприятии приняли участие президент Торгово-промышленной палаты РА Тамила Мерцхулава, вице-президент ТПП Астамур Гагулия, председатель некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма» Анна Калягина, а также участники форума: абхазские туроператоры и турагентства, отельеры, производители сельскохозяйственной продукции. На встрече обсуждались как положительные стороны прошедшего форума, так и недостатки, которые были выявлены в ходе проведения мероприятия. Кроме того, президент ТПП Тамила Мерцхулава предложила собравшимся высказать пожелания, возможно, даже предложить идеи, как им в будущем хотелось бы проводить этот форум, чтобы он был красивее, комфортнее, стал бы настоящим туристическим брендом, ведь мероприятие такого уровня ответственно и важно для Абхазии.

Среди плюсов «Visit Apsny» в первую очередь был отмечен его статус: «международный». Это, конечно, большое достижение не только для Торгово-промышленной палаты Абхазии, но и для всей республики. И нет сомнения в том, что Сирийская Арабская Республика продвинет Абхазию за рубежом. И возможно, в скором времени наша республика сможет работать не только с российскими туроператорами, но и с зарубежными. Этот форум также является местом встречи абхазских и российских туроператоров, тур-агентств, отельеров для совместного решения проблем, существующих в туристической сфере Абхазии.

Говоря о минусах форума, его участники отмечали, что отельеров на «Visit Apsny» практически не было. В форуме приняли участие лишь туроператоры и турагенства Сухума и это несмотря на то, что форум был республиканским и в нем должны были быть задействованы и другие регионы Абхазии. В силу названных причин не удалось поговорить обо всех насущных проблемах турбизнеса Абхазии.

В связи с этим было предложено перед проведением форума проводить разъяснительную работу с туроператорами, турагентствами и отельерами Абхазии, объяснять им, почему нашей стране так важен этот форум и такой формат общения. Было также предложено в следующий раз форум «Visit Apsny» провести в Гагре или в Пицунде. По мнению многих, эти курорты разрекламированы еще с советских времен, участие в форуме в таком случае будет гарантировано на 100 процентов. Эта идея понравилась многим, хотя она более затратная, но больше всего участникам форума хотелось придать «Visit Apsny» национальный колорит, чтобы гостей встречали девушки и молодые люди в национальных костюмах, как говорится, «хлебом и солью», а творческие коллективы демонстрировали бы гостям красоту абхазского национального танца.

Не бывает такого, чтобы все было идеальным. Так и в случае с форумом. Но нет, конечно, предела совершенству. И это уже хорошо, когда люди видят ошибки и стараются в следующий раз не допустить их. Представители тур-оператора «А8суа Тур» предложили свою помощь в организации следующего форума – помогать Торгово-промышленной палате Абхазии и Абхазскому союзу туризма печатать приглашения, рассылать их, развозить гостей. Активнее поддержать форум вызвались и другие его участники.

В завершение встречи участникам выставки-продажи сельскохозяйственной продукции, прошедшей в рамках форума, были вручены дипломы ТПП.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 132Выпуск: 3733Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ